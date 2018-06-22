Віра Брежнєва поділилася рідкісним фото зі своїм чоловіком

Зіркова пара не часто афішує своє особисте життя

Відома співачка Віра Брежнєва поділилася зі своїми шанувальниками новим фото в своєму Instagram. На зворушливому знімку видно зірку та її чоловіка, Костянтина Меладзе.

Пара не любить ділитися деталями сімейного життя. Вони рідко з'являються разом на публіці, а нещодавно співачка поїхала одна до Італії, після чого пішли чутки, що в їх сімейному побуті якісь конфлікти.

Таким домашнім фото Брежнєва ще не ділилася ні в одній соцмережі.

Нагадаємо, Меланія Трамп вразила розкішною сукнею на зустрічі з королем і королевою Іспанії.

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