Віра Брежнєва поділилася рідкісним фото зі своїм чоловіком

Зіркова пара не часто афішує своє особисте життя
Відома співачка Віра Брежнєва поділилася зі своїми шанувальниками новим фото в своєму Instagram. На зворушливому знімку видно зірку та її чоловіка, Костянтина Меладзе.
Пара не любить ділитися деталями сімейного життя. Вони рідко з'являються разом на публіці, а нещодавно співачка поїхала одна до Італії, після чого пішли чутки, що в їх сімейному побуті якісь конфлікти.
Таким домашнім фото Брежнєва ще не ділилася ні в одній соцмережі.
Нагадаємо, Меланія Трамп вразила розкішною сукнею на зустрічі з королем і королевою Іспанії.
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