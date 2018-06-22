Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Віра Брежнєва поділилася рідкісним фото зі своїм чоловіком

STYLERЗірки        22.06.2018 - 06:39
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Зіркова пара не часто афішує своє особисте життя

Відома співачка Віра Брежнєва поділилася зі своїми шанувальниками новим фото в своєму Instagram. На зворушливому знімку видно зірку та її чоловіка, Костянтина Меладзе.

Пара не любить ділитися деталями сімейного життя. Вони рідко з'являються разом на публіці, а нещодавно співачка поїхала одна до Італії, після чого пішли чутки, що в їх сімейному побуті якісь конфлікти.

Таким домашнім фото Брежнєва ще не ділилася ні в одній соцмережі.

Нагадаємо, Меланія Трамп вразила розкішною сукнею на зустрічі з королем і королевою Іспанії.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Що ви не знали про Віру Брежнєву?

"Подобається цей образ": Віра Брежева здивувала фанів знімками п'ятирічної давнини "Міська квітка": Джамала показала, як відпочиває в Києві
Теги: фото, Віра Брежнєва, Костянтин Меладзе
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся