Влад Яма показав, як виглядав в дитинстві (фото)

У вівторок, 10 липня, знаменитому Владу Ямі виповнилося 36 років
Популярний український танцюрист і суддя численних танцювальних телепроектів Влад Яма, який 10 липня святкує день народження, показав своє раритетне фото.
Зірковий іменинник побував у студії "Сніданку з 1+1", де і показав, як виглядав в дитинстві.
Влад Яма в дитинстві (фото: tsn.ua)
Влад Яма в дитинстві (фото: tsn.ua)
36-річний хореограф розповів, що першими його привітали дружина Ліліана, син і кілька друзів.
"Ми ще не лягали опівночі. Ми вийшли на двір, і я побачив маленький тандир у дворі. Хотілося відразу щось посмажити, але вночі якось не пішло", - зазначив Влад.
У свій день народження Яма зізнався, що мріє про ще одну дитину, проте з дружиною вони цього поки не обговорювали.
Відео: YouTube/Сніданок з 1+1
Раніше Яма показав своє раритетне фото в шістнадцять років. На фото Влада не впізнати. У нього густе світле волосся і руді брови.
Відео: РБК-Україна