Влад Яма показав, як виглядав в дитинстві (фото)

Влад Яма (фото: Facebook/Влад Яма)

У вівторок, 10 липня, знаменитому Владу Ямі виповнилося 36 років

Популярний український танцюрист і суддя численних танцювальних телепроектів Влад Яма, який 10 липня святкує день народження, показав своє раритетне фото.

Зірковий іменинник побував у студії "Сніданку з 1+1", де і показав, як виглядав в дитинстві.

Влад Яма в дитинстві (фото: tsn.ua)

Влад Яма в дитинстві (фото: tsn.ua)

36-річний хореограф розповів, що першими його привітали дружина Ліліана, син і кілька друзів.

"Ми ще не лягали опівночі. Ми вийшли на двір, і я побачив маленький тандир у дворі. Хотілося відразу щось посмажити, але вночі якось не пішло", - зазначив Влад.

У свій день народження Яма зізнався, що мріє про ще одну дитину, проте з дружиною вони цього поки не обговорювали.

Відео: YouTube/Сніданок з 1+1

Раніше Яма показав своє раритетне фото в шістнадцять років. На фото Влада не впізнати. У нього густе світле волосся і руді брови.

Відео: РБК-Україна