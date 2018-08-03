"Час саме для тієї фантастичної жінки": Tayanna презентувала новий сингл

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Співачка відверто розповіла про те, хто ж така фантастична жінка

Відома українська співачка Таня Решетняк, більш відома під псевдонімом Tayanna, презентувала вчора, 2 серпня, свій новий сингл під назвою "Фантастична жінка". Відповідний аудіоролик вона опублікувала на своєму YouTube-каналі.

"Зараз настав час для "фантастичної жінки". Було мало справжніх жінок, було мало вільних, сильних, енергетично заряджених особистостей – "фантастичних жінок". А тепер їх стало більше, і я впевнена в тому, що сьогодні час саме для тієї фантастичної жінки", яка несе в собі всі стихії природи, яка є уособленням самого поняття "жінка". Справжня жінка", - розповіла співачка в інтерв'ю відомому режисеру і продюсеру Алану Бадоєву.

Відео: сингл "Фантастична жінка" (youtube.com/TAYANNA)

Зірка пояснила, що фантастична жінка – це та, яка "багато фантазує, багато мріє і йде за своїми мріями, домагається своєї мети, радіє кожному дню, і вона є частиною природи, у неї є всі стихії".

Також співачка показала тизер на майбутній кліп нового треку, який вона виклала на своїй сторінці в Instagram.

Публікація від TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) 3 Сер 2018 в 1:04 PDT

Тизер кліпу на трек "Фантастична жінка" (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Користувачі мережі оцінили нове творіння поп-зірки. Ось що вони написали в коментарях:

"Супер пісня! Настрій відразу макс! Так легко стає, хочеться тільки посміхатися",

"Майбутній хіт!",

"Дуже крута, атмосферна! Танюша, ти молодчина і на вірному шляху! Так тримати!",

"Фантастично",

"Спасибі за цю пісню і за неймовірні слова!",

"Дуже красиво звучить".

Скріншоти коментарів (youtube.com/TAYANNA)

До речі, 2 серпня, два популярні українські гурти Бумбокс та O.Torvald представили спільний кліп на трек "Вечір в Ріо". Це вже не перша їхня спільна робота. Раніше вони випустили разом ремейк пісні "Сочі" Ляпіса Трубецького.

Нагадаємо, відомий український музикант Сергій Бабкін і його дружина, актриса театру "Прекрасні квіти" Сніжана випустили кліп на стару спільну пісню "Напиши меня", яка вийшла в 2016 році в альбомі "Не убивай".

Також ми писали, що популярна українська група "Антитіла" представила новий кліп на пісню "Лови момент", яка увійде в альбом "Hello".

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