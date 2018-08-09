Все-таки вагітна: Регіна Тодоренко продовжує підігрівати чутки

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

З'явилася інформація про дату пологів

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, яку фанати підозрюють вагітності, в черговий раз підігріла ці чутки. Відповідну фотографію Тодоренко опублікувала у своєму Instagram Stories.

Чутки про вагітність Тодоренко ходять вже кілька місяців і після того, як Регіна підтвердила інформацію про свої заручини з колишнім солістом групи Smash Владом Топаловим, розмови тільки посилилися.

Екс-ведуча "Орла і Решки" публікує фотографії в об'ємній одежі, крізь яку фанати все-таки вгадують кругленький животик. Знімки, на яких зірка в купальнику, тепер обрізані до пояса.

А нещодавно Регіна опублікувала невеликий ролик в Instagram Stories, де видно підтвердження всім чуткам – вагітний живіт.

Скріншот (instagram.com/reginatodorenko)

Крім того, деякі російські ЗМІ повідомляють, що вже відома стать дитини і імовірна дата пологів. Влад Топалов і Регіна Тодоренко очікують появу хлопчика в грудні 2018 року.

До речі, нещодавно ми писали про запальних танцях Регіни Тодоренко на радіостанції з Аллою Довлатовой.

"Добрий вечір, друзі! Це танцюльки з Регіною Тодоренко - найбільш позитивною дівчиною нашого Телебачення", – підписала відео Алла.

Якщо придивитися до ролика, в деяких ракурсах добре видно збільшений живіт зірки. Хоча вона Регіна Тодоренко намагалася приховати його чорною об'ємною одежою.

А також зірка опублікувала фотографію зі своїм коханим Владом Топаловим.

На фото Тодоренко вбралася в коротке літнє плаття-сорочку з поясом, яке підкреслило об'ємний живіт.

Відео: РБК-Україна