"Виходжу на слизький лід": відомий актор "поріднив" українців і росіян

Фото: Леонід Барац (facebook.com/KvartetI)

Комік вважає, що українці і росіяни - абсолютні брати

Російський актор, один із засновників комічного театру "Квартет І" Леонід Барац заявив, що українці і росіяни - абсолютні брати. Про це актор, який родом з Одеси, сказав в інтерв'ю телеканалу "Дождь".

Барац також зазначив, що ворожнеча між двома народами знаходиться на поверхні, але не в глибині.

"У глибині... Ось на поверхні все це - ой, зараз ми вас задушимо, росіяни козли. А в глибині ми, в загальному, абсолютно брати і сестри. Ось", - сказав актор.

Комік додав, що підтримував Майдан.

"Я був абсолютно за Майдан, але, як виявилося, розумні люди враховували всі ввідні і все, що, значить, відбувається і в нашій країні, і як наша країна до цього поставиться, і всередині України, і що там, значить, в результаті відбудеться. У результаті сталося різне, як ти розумієш, і зараз я виходжу на слизький лід. Про Росію, як не дивно, я можу говорити зараз більше, ніж про Україну, тому що просто я боюся зараз ось вимовляти якісь слова, тому що мені хочеться їздити в Одесу", - підсумував Барац.

Нагадаємо, як Михайло Боярський прокоментував патріотичне гасло.

Відомий російський актор Михайло Боярський прокоментував гасло "Слава Україні", навколо якого розгорівся скандал. Він зробив це в інтерв'ю російському виданню Gazeta.

Боярський висловився, що в ситуації з хорватським футболістом немає нічого такого.

"Я думаю, що ми теж можемо зі спокійною совістю кричати такі слова. Слава Україні, її всі люблять, що ж поганого в цьому", - сказав він.

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