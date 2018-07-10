"Слава Украине, ее все любят": Михаил Боярский прокомментировал патриотический лозунг

Фото: Михаил Боярский (twitter.com ornfront)

Известный актер отреагировал на случай с Видой

Известный российский актер Михаил Боярский прокомментировал лозунг "Слава Украине", вокруг которого разгорелся скандал. Он сделал это в интервью российскому изданию Gazeta.

Боярский высказался, что в ситуации с хорватским футболистом нет ничего такого.

"Я думаю, что мы тоже можем со спокойной совестью кричать такие слова. Слава Украине, ее все любят, что же плохого в этом", - сказал он.

Напомним, хорватский футболист Домагой Вида угодил в скандал из-за видеоролика, которым он хотел поддержать Украину после победы Хорватии над сборной РФ в четвертьфинале на ЧМ 2018. Бывшие игроки "Динамо" Вида и Вукоевич решили посвятить победу сборной Хорватии Украине. "Слава Украине!" - прокричал в ролике Вида, за что получил официальное предупреждение от ФИФА. Огнена Вукоевича, который записал с ним ролик, уволили из тренерского штаба команды. Видеозапись быстро разлетелась по сети и вызвала бурное обсуждение.

Позже Вида сообщил, что не хотел делать никаких политических заявлений, а просто пытался поддержать своих болельщиков из нашей страны. Федерация футбола Хорватии попросила его и других игроков воздержаться от подобных высказываний, чтобы они не интерпретировались как политические заявления.

Ранее мы сообщали о том, что российский комментатор Василий Уткин обматерил Виду и высмеял его имя.

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