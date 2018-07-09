"Уважаю всех": Вида объяснил, зачем записал обращение к украинцам после победы над сборной России

Обращение футболиста вызвало фурор в сети

Игрок сборной Хорватии и экс-"динамовец" Домагой Вида объяснил, почему снял совместное видео с Огненом Вукоевичем после матча с Россией, где они говорят "Слава Украине!". Об этом сообщает Хорватский футбольный союз.

Он подчеркнул, что не хотел в этом видео делать политических заявлений, а думал просто поблагодарить своих болельщиков из нашей страны.

"Расстроен, что ряд представителей СМИ интерпретировали наше сообщение таким образом. Это однозначно не было политическим лозунгом, а простая благодарность за поддержку из Украины, где мы с Вукоевичем провели несколько лет. У нас не было намерения задеть кого-то. На протяжении карьеры у меня были партнеры из многих стран, и я уважаю их всех, у меня их много в России, и я горжусь ими. Я счастлив говорить на русском языке, мне нравится российское гостеприимство на чемпионате мира по футболу 2018 года, и я искренне надеюсь, что это послание не будет пониматься ничем иным, как выражением благодарности нашим друзьям в Украине за их поддержку - не в матче с Россией, но во время всего чемпионата мира", - сказал футболист.

Скриншот из видео (Facebook)

В свою очередь, Федерация футбола Хорватии указала как Виде, так и Вукоевичу, а также всем другим игрокам воздерживаться от любых высказываний, которые могут быть интерпретированы в будущем, как политические заявления.

Ранее сообщалось, что бывшие игроки "Динамо" Огнен Вукоевич и Домагой Вида, которые сейчас играют за сборную Хорватии, посвятили победу над российской сборной в четвертьфинале ЧМ Украине.

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