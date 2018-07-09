"Поважаю всіх": Віда пояснив, навіщо записав звернення до українців після перемоги над збірною Росії

Звернення футболіста викликало фурор в мережі

Гравець збірної Хорватії і екс-"динамівець" Домагой Віда пояснив, чому зняв спільне відео з Огнєном Вукоєвичем після матчу з Росією, де вони кажуть "Слава Україні!". Про це повідомляє Хорватський футбольний союз.

Він підкреслив, що не хотів у цьому відео робити політичних заяв, а думав просто подякувати своїх уболівальників з нашої країни.

"Засмучений, що ряд представників ЗМІ інтерпретували наше повідомлення таким чином. Це однозначно не було політичним гаслом, а проста вдячність за підтримку з України, де ми з Вукоєвичем провели кілька років. У нас не було наміру зачепити когось. Протягом кар'єри у мене були партнери з багатьох країн, і я поважаю їх всіх, у мене їх багато в Росії, і я пишаюся ними. Я щасливий говорити російською мовою, мені подобається російська гостинність на чемпіонаті світу з футболу 2018 року, і я щиро сподіваюся, що це послання не буде розумітися нічим іншим, як вираженням подяки нашим друзям в Україні за їх підтримку - не в матчі з Росією, але під час всього чемпіонату світу", - сказав футболіст.

Скріншот з відео (Facebook)

У свою чергу, Федерація футболу Хорватії вказала як Віді, так і Вукоєвичу, а також всім іншим гравцям утримуватися від будь-яких висловлювань, які можуть бути інтерпретовані в майбутньому, як політичні заяви.

Раніше повідомлялося, що колишні гравці "Динамо" Огнєн Вукоєвич та Домагой Віда, які зараз грають за збірну Хорватії, присвятили перемогу над російської збірної в чвертьфіналі ЧС Україні.

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