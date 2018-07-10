"Слава Україні, її всі люблять": Михайло Боярський прокоментував патріотичний лозунг

Фото: Михайло Боярський (twitter.com ornfront)

Відомий актор відреагував на випадок з Відою

Відомий російський актор Михайло Боярський прокоментував гасло "Слава Україні", навколо якого розгорівся скандал. Він зробив це в інтерв'ю російському виданню Gazeta.

Боярський висловився, що в ситуації з хорватським футболістом немає нічого такого.

"Я думаю, що ми теж можемо зі спокійною совістю кричати такі слова. Слава Україні, її всі люблять, що ж поганого в цьому", - сказав він.

Нагадаємо, хорватський футболіст Домагой Віда потрапив у скандал через відео, яким він хотів підтримати Україну після перемоги збірної Хорватії над РФ у чвертьфіналі на ЧС 2018. Колишні гравці "Динамо" Віда і Вукоєвич вирішили присвятити перемогу збірної Хорватії Україні. "Слава Україні!" - прокричав у ролику Віда, за що отримав офіційне попередження від ФІФА. Огнєна Вукоєвича, який записав з ним ролик, звільнили з тренерського штабу команди. Відеозапис швидко розлетівся по мережі і викликав бурхливе обговорення.

Пізніше Віда повідомив, що не хотів робити жодних політичних заяв, а просто намагався підтримати своїх уболівальників з нашої країни. Федерація футболу Хорватії попросила його та інших гравців утриматися від подібних висловлювань, щоб вони не інтерпретувалися як політичні заяви.

Раніше ми повідомляли про те, що російський коментатор Василь Уткін обматюкав Віду і висміяв його ім'я.

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