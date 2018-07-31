"Зважені та щасливі": Слава Камінська з чоловіком потрясла мережу спільними фото з відпочинку

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Пара опублікувала цікаві знімки

Відома українська співачка та учасниця дуету "НеЕнгелы" Слава Камінська і її чоловік, пластичний хірург, Едгар Камінський опублікували нові фото на своїх сторінках в Instagram, які вразили їх шанувальників.

У своєму записі чоловік зірки запропонував користувачам вибрати, яке з двох фото їм подобається більше. "1 чи 2 ? Прокоментуйте свій вибір. Вся правда про відпочинок в Білорусі з моєї улюбленої пампушечкою @babaslavka. Burger King і Бургер Королева", - підписав він знімки.

Фото: Слава і Едгар Каминские (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Фоловери тут же взялися коментувати кадри і робити свій вибір на користь одного з фото.

"Спортивна сім'я", "1-дуже милі і добрі", "Звичайно 1, шо ви не люди?" "Які ж ви класні, зробили настрій на весь день", "Клас!", "Карапузики красиві", "Ви дуже красиві пара", "Зважені та щасливі", "Весела, позитивна сім'я, молодці", "На першій фотці як дачники на городі, звичайні баба і мужик", - написали шанувальники в коментарях.

Скріншоти коментарів (instagram.com/edgar_kaminskyi)

Сама ж співачка теж виклала спільний кадр з чоловіком. "Качок і жиропас. Ми такі різні, але все-таки ми разом", - написано в її публікації.

Фото: Едгар і Слава Каминские (instagram.com/babaslavka)

Фанати тут же засипали зірку компліментами і сказали, що вони - дуже красива пара.

"Слава, ви божественна жінка, і ваша фігура така ж", "Ви молодці! Дуже красива пара, закохані і з таким почуттям гумору, так тримати. Дуже гарно виглядаєте", "Красиві та щасливі", "Класно, що ви двоє такі класні", "Слава, ви - прекрасні", - написали вони.

Скріншоти коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, Слава Камінська прийняла виклик зіркової естафети Ігоря Ласточкіна і тепер стане учасницею нового сезону танцювального проекту "Танці з зірками". У відповідь українському гумористу Слава записала цілий гумористичний триллер.

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