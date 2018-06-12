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"Я вам не Адель": Нетта Барзілай розповіла про свою кар'єру

STYLERЗірки        12.06.2018 - 11:03
Фото: Нетта Барзілай (facebook.com/EurovisionSongContest)
Фото: Нетта Барзілай (facebook.com/EurovisionSongContest)

Співачка спростувала порівняння з іншими зірками

Переможниця пісенного конкурсу Євробачення 2018 Нетта Барзілай розповіла про те, що менеджери на початку її кар'єри вимагали від неї наслідування знаменитій поп-зірці. Про це ізраїльтянка розповіла в інтерв'ю для британського видання Daily Star.

Менеджери Нетти Барзілай вважали, що єдиний шлях до успіху для дівчини з такою пишною фігурою, як у співачки – це наслідування британській поп-зірці Адель.

"Все моє життя мені говорили, щоб я співала, як Адель або як Арета Франклін — тобто як співачки великих розмірів, показуючи тільки душу і прикриваючи тіло", — розповіла Барзілай британському виданню.

Вона зізналася, що менеджери наполягали на тому, щоб співачка співала тільки серйозні балади, а на сцені просто стояла біля мікрофона, не рухаючись.

Крім того, вони вимагали і певного дрес-коду від дівчини, посилаючись на її фігуру. Нетта вирішила, що вона не буде одягатися у все чорне і скромне і буде сама собою.

"Це була б не я... Адже я не Адель... Я подумала: "Ось, хто я така, такий мій голос, такий мій стиль і ось як я хочу співати... Ніхто не зробить мене нудною", — розповіла співачка і додала, що навчилася любити себе, незважаючи на те, що їй постійно навіювали думки про неправильний імідж.

Зірка розповіла, що в дитинстві вона хотіла бути такою, як Бейонсе або Ріанна, але потім зрозуміла, що такі думки роблять її нещасною. В юності Барзілай часто виступала на весіллях, але багато хто з наречених були проти, так як їм не подобався зовнішній вигляд співачки.

"Але я не виглядала так, як вони", - сказала співачка.

Заперечує артистка і порівняння з ексцентричною ісландською співачкою Бьорк.

"Бьорк — дивовижна, але порівнювати з нею мене недоречно... Ми просто схожі зовні (тільки я більше) і обидві дивні. Тому люди нас і порівнюють", — вважає Барзілай.

За словами Нетти, хіт "Іграшка", який приніс їй перемогу на Євробаченні – це не просто жартівлива пісня, а посилання всім жінкам, що вони повинні любити себе і відчувати свою могутність.

До речі, пісня MELOVINа на Євробачення 2018 зайняла 3-е місце по популярності серед глядачів.

Що ви не знали про Нетте Барзілай (video.rbc.ua)

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Теги: Євробачення, співачка, победитель конкурса
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