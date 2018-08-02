"Я буду молитися": Олександр Усик зізнався, що пише вірші

Відомий боксер присвятив вірші Україні
Український боксер Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, який нещодавно зустрічався з журналістами, розповів про те, як він сприйняв свій титул чемпіона і зізнався, що написав вірш. Про це він розповів в інтерв'ю Sport.ua
Чемпіон світу у важкій вазі повідомив, що не думає про свою перемогу, а на питання друзів, що він буде робити після того, як виграє, відповідав, що буде молитися.
"Я про це навіть і не думаю. Коли ми розмовляли з друзями перед фіналом Світової Суперсерії Боксу, мене запитували, мовляв, що ти будеш робити, коли виграєш? Я відповів, що буду молитися. Буду благословляти і буду прославляти Всевишнього. І все, що я роблю, це на славу моєї віри православної, мого народу, моєї сім'ї", - розповів Олександр Усик.
Він пояснив, що усвідомлення того, чого він домігся, прийшло не відразу, а набагато пізніше.
"Я сьогодні вранці, відігнавши авто на мийку, я сів і побачив в телефоні своє фото, де я стою з чотирма поясами. Я так дивлюся, що це я, і мені так стало цікаво... я подумав... ух ти... чотири... це так гарно виглядає... так прикольно... Але, в цілому, поставився до подій спокійно. Було радісно від того, що йшов до цього, думав і мріяв про це. І ось, все здійснилося. Стало реальністю. Є Кубок, є паски", - зазначив боксер.
Він зізнався, що написав вірш, якій присвятив Україні і хотів прочитати його на прес-конференції, але передумав.
"Я на прес-конференції хотів його прочитати, але потім подумав, що не варто цього робити. А ось зараз прочитаю. Вірш називається – Україна. Написав я його 2 січня 2018 року в 1 годину 27 хвилин", - сказав Усик і прочитав власний вірш:
Україна, моя Україна.
Моя сильна, моя Батьківщина.
Ти для мене, як матір для сіна -
Сама рідна й на віки одна.
Ти козацького роду країна,
Богом ти на небі кохана,
Батьківщина ти сильна моя
Тіло ми за тебе положим,
А душею ми з Богом завжди.
Ми за тебе рідненьку попросимо
Всіх святих тобі зберегти,
І безкрайні поля без обмежень,
І вродливі ліса та поля,
Й карпатські гори високі,
І смереки стрункі, як струна.
Все в нас є: для життя та для свята,
В нас країна єдина на всіх.
Так помолимось браття мі Богу,
Щоб зберіг нас в єдності всіх.
До речі, Усик розповів, чи хоче бачити своїх дітей в політиці.
Також, ми раніше писали про те, що боксер відповів на критику в ЗМІ і соцмережах і похвалив Хресний хід.
Відео: РБК-Україна