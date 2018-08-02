"Я буду молитися": Олександр Усик зізнався, що пише вірші

Фото: Олександр Усик (facebook.com Alexanderusyk)

Відомий боксер присвятив вірші Україні

Український боксер Олександр Усик, абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, який нещодавно зустрічався з журналістами, розповів про те, як він сприйняв свій титул чемпіона і зізнався, що написав вірш. Про це він розповів в інтерв'ю Sport.ua

Чемпіон світу у важкій вазі повідомив, що не думає про свою перемогу, а на питання друзів, що він буде робити після того, як виграє, відповідав, що буде молитися.

"Я про це навіть і не думаю. Коли ми розмовляли з друзями перед фіналом Світової Суперсерії Боксу, мене запитували, мовляв, що ти будеш робити, коли виграєш? Я відповів, що буду молитися. Буду благословляти і буду прославляти Всевишнього. І все, що я роблю, це на славу моєї віри православної, мого народу, моєї сім'ї", - розповів Олександр Усик.

Він пояснив, що усвідомлення того, чого він домігся, прийшло не відразу, а набагато пізніше.

"Я сьогодні вранці, відігнавши авто на мийку, я сів і побачив в телефоні своє фото, де я стою з чотирма поясами. Я так дивлюся, що це я, і мені так стало цікаво... я подумав... ух ти... чотири... це так гарно виглядає... так прикольно... Але, в цілому, поставився до подій спокійно. Було радісно від того, що йшов до цього, думав і мріяв про це. І ось, все здійснилося. Стало реальністю. Є Кубок, є паски", - зазначив боксер.

Він зізнався, що написав вірш, якій присвятив Україні і хотів прочитати його на прес-конференції, але передумав.

"Я на прес-конференції хотів його прочитати, але потім подумав, що не варто цього робити. А ось зараз прочитаю. Вірш називається – Україна. Написав я його 2 січня 2018 року в 1 годину 27 хвилин", - сказав Усик і прочитав власний вірш:

Україна, моя Україна.

Моя сильна, моя Батьківщина.

Ти для мене, як матір для сіна -

Сама рідна й на віки одна.

Ти козацького роду країна,

Богом ти на небі кохана,

Батьківщина ти сильна моя

Тіло ми за тебе положим,

А душею ми з Богом завжди.

Ми за тебе рідненьку попросимо

Всіх святих тобі зберегти,

І безкрайні поля без обмежень,

І вродливі ліса та поля,

Й карпатські гори високі,

І смереки стрункі, як струна.

Все в нас є: для життя та для свята,

В нас країна єдина на всіх.

Так помолимось браття мі Богу,

Щоб зберіг нас в єдності всіх.

До речі, Усик розповів, чи хоче бачити своїх дітей в політиці.

Також, ми раніше писали про те, що боксер відповів на критику в ЗМІ і соцмережах і похвалив Хресний хід.

Відео: РБК-Україна