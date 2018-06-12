"Я думав точно так же": знаменитий актор виправдав ксенофобський висловлювання Тягнибока

Депутат образливо висловився про євреїв

Український актор театру і кіно Богдан Бенюк, який в минулому скликанні Верховної Ради був народним депутатом від "Свободи", виправдав Олега Тягнибока за його ксенофобське висловлювання. Як повідомив артист в інтерв'ю "Гордону", він теж так думав.

У 2004 році лідер ВО "Свобода" заявив "боротьбі з ж*дами та іншою нечистю".

"Я вам кажу: тоді, в 2004 році, я думав точно так же, як Олег Тягнибок. Потім моя думка змінилася", - заявив Богдан Бенюк і додав, що вибачаться за слова лідера партії не буде.

Актор зазначив, що йому соромно за багато подібні висловлювання, які були сказані різними політиками.

"І якщо чіпати ці речі і згадувати, хто де був в 17-му році, і хто тягав колоду з Леніним, то ми можемо далеко зайти. Зараз - це нині. Ми розуміємо, що в певний період існують подразники, які можуть потрапити під обстріл. у той час, коли Олег сказав цю фразу, на жаль, в ній була частка правди. Але ми розуміємо, що ці речі вже пройшли, і не потрібно весь час педалювати цю тему і говорити, що тільки Тягнибок в цьому винен", - висловився Богдан Бенюк.

Нагадаємо, ксенофобське висловлювання Тягнибока прозвучало за часів Помаранчевої революції.

"Вони не боялися, як і ми зараз не повинні боятися, вони взяли автомат на шию і пішли в ті ліси, вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з ж*двою і іншою нечистю...", - заявив тоді політик.

Раніше нардеп відзначився скандальною заявою про Сенцова.

Скандальний народний депутат Євген Мураєв цинічно висловився про політв'язня українського режисера Олега Сенцової, назвавши його терористом. Заява прозвучала в ефірі каналу "112 Україна".

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