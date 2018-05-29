"Я навчилася говорити "ні": Маша Єфросиніна поділилася секретом щасливого сімейного життя

Знаменита телеведуча показала підростаючих доньку та сина

29 травня одна з найпопулярніших українських телеведучих Маша Єфросиніна отримала статус Почесного посла в Україні від Фонду ООН в області народонаселення. Урочисте підписання меморандуму відбулося в одному з ресторанів у центрі Києва. Такого статусу удостоїлися знаменитості з усього світу – кронпринцеса Данії Мері Датська, голлівудська актриса Ешлі Джадд. Телеведуча в новому статусі продовжить займатися благодійністю і допомагати українським жінкам.

Цю подію Маша Єфросиніна відвідала разом з родиною: на заході вона з'явилася в товаристві чоловіка-бізнесмена і двох дітей. Трирічний син Саша був одягнений у темно-синій піджак, як і його батько Тимур Хромаєв. Тринадцятирічна донька телеведучої Нана наділа краватку в тон до маминої сукні.

Фото: На заході Маша Єфросиніна з'явилася в товаристві чоловіка-бізнесмена і двох дітей (РБК-Україна, Віталій Носач)

Маша Єфросиніна бере участь в безлічі проектів – знімається у рекламі, проводить благодійні зустрічі, бере участь у телепроектах. ЇЇ графік щільно розпланований на кілька місяців уперед.

У коментарі для Styler телеведуча поділилася секретом, як встигати приділяти час і для сім'ї, і для роботи.

"Щоб набратися сил, щоб відпочити і приїхати після робочих поїздок до рідних повною сил, щоб приїжджати до дітей і чоловікові щасливою, здоровою і усміхненою, треба іноді виїжджати. І розуміння чоловіка тоді посилюється в рази", - сказала Єфросиніна.

Фото: Маша Єфросиніна завжди виглядає прекрасно і природно (РБК-Україна, Віталій Носач)

Дуже і дуже строгий підхід до планування часу – головний секрет, щоб усе встигати, говорить вона.

"Повинна бути фільтрація безглуздих зустрічей. Я відсіюю різні вечірки, які не мають для мене ніякого значення. Знаєте, я за двадцять років своєї кар'єри багато всього зробила про запас, у послугу комусь. З думкою "а раптом хто-то це згадає і потім мені допоможе", було незручно відмовити. А зараз я навчилася говорити "ні". І тоді у моїх дітей з'являється мама, тоді у мене значно більше часу на ті справи, які мають значення особисто для мене", - розповіла телеведуча.

Напередодні отримання статусу Почесного Посла Маша Єфросиніна відзначила день народження – їй виповнилося 39 років. У свій день народження Маша опублікувала у Instagram зворушливе сімейне фото, на якому вона зображена в ліжку в оточенні улюблених людей - чоловіка Тимура, дочки Нани і сина Олександра.

Раніше Маша Єфросиніна показала веселе сімейне фото.