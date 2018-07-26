"Я знайду місце, де виступити": Макаревич жорстко висловився про Крим і фестиваль в РФ

Фото: Андрій Макаревич (vk.com/andreymakarevich)

Музикант повідомив, що можна було обрати інший спосіб приєднання Криму

Відомий музикант Андрій Макаревич висловив свою думку про анексію Криму і розповів, як ставиться до фестивалю "Нашествие", у якому відмовилися брати участь українські музиканти. Свою думку музикант розповів в ефірі передачі на радіо "Ехо Москви".

Олександр Макаревич вважає, що багато жителів анексованого Криму несуть відповідальність за те, що сталося, так як вони погодилися на проведення незаконного референдуму.

"Думаю, що вони винні, тому що, якщо це зроблено, дійсно, як нам пояснюють за їх бажанням переважної кількості населення, — це все одно не зовсім правильно, бо існують закони, що існують міжнародні домовленості, ну є вони. Я весь час себе уявляю: дві таких спритних людини зараз приїдуть в Мексику і скажуть посередині самої Мексики: "Хлопці, а хочете жити в Америці?" Звичайно, величезна кількість людей захоче жити в Америці. Буде це підставою приєднати Мексику до Америці, наприклад?" - сказав музикант.

Він зазначив, що на самому референдумі спочатку був поставлено неправильно питання і дані, які потім оголосили про явку – неправдиві.

"А люди, які там живуть, вони, в загальному... у них є якесь право голосу? Так, нам, звичайно, розповідають про референдум. Але я маю своє уявлення про цей референдум. Хтось прийшов і голосував, а хто не прийшов і не голосував. Від початку неправильна постановка питання", - сказав Макаревич.

Крім того, він вважає, що гроші, які витрачаються на військову галузь в РФ дуже високі і якщо вже так Росії був потрібен Крим, то потрібно було шукати інші варіанти, наприклад, купити його.

"З чого ви взяли, що прийдуть американці? Так не прийдуть. Можна я так скажу: на нас за останні 75 років хтось нападав? І давайте згадаємо, у яких місцях наша армія брала участь і скільки людей безглуздо загинули зовсім. Навіщо це все? Ми чогось затвердили, чого добилися? З Кримом ось дорогувато вийшло. Я вважаю, що якщо так був необхідний Крим, ось настільки необхідний, що жити без нього Росія не могла, то можна було знайти інші шляхи. Наприклад, купити його. Ну, домовитися, купити. Я грубо кажу, але знайти спосіб. Взагалі-то домовляються як-то дипломати, країни. Тим більше, що вони так хотіли жити в Росії, як ви стверджуєте. От вони б пораділи. І я б туди з задоволенням їздив. У куплений Росією, за обопільною згодою", - запропонував лідер групи "Машина времени".

Він зазначив, що нікого не закликав бойкотувати фестиваль "Нашествие", на який відмовилася їхати українська група "Вульгарна Моллі".

"Мені здається, дуже важливо розуміти таку річ: ніхто нікого ні до чого не закликає. Я теж не розмахував прапором і не кричав: "Усі геть з "Нашествия!" Я просто вирішив для себе і не збирався це декларувати. На мене всі накинулися: "Чому? Що таке?" Мені довелося пояснити, чому. Я думаю, що у них точно така ж ситуація. Але ті, хто вважає можливим грати на башті танка – ну, давайте, хлопці, грайте. Ну, чому?" - сказав Макаревич і на запитання ведучого, чому б не приїхати на фестиваль, щоб заспівати щось позитивне, відповів, що він знайде, де вийти на сцену зі своїми піснями.

"Я повторю, я знайду місце, де вийти на сцену з маніфестом, хоча я не входжу на сцену з маніфестами. Це не мій профіль. Я виходжу зі своїми піснями", - резюмував музикант.

До речі, Макаревич потримав українську групу, яка відмовилася їхати на фестиваль в РФ.

Відео: video.rbc.ua