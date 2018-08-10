"Я обов'язково повернуся": відомий продюсер поділилася зворушливим спогадом про Крим

Фото: Олена Мозгова (facebook.com/olenamozgova1)

Жінка висловилася про окупантів

Відомий український продюсер Олена Мозгова повідомила, що вона обов'язково повернеться в Крим. Відповідну фотографію Мозкова опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

На фото зображена сама продюсер в дитячому віці разом зі своїм батьком, відомим українським композитором, естрадним співаком і народним артистом України Миколою Мозговим.

"Я обов'язково повернуся в Крим за спогадами, я там залишила їх. І всі, хто кричить "Крим наш", він ні*ера не ваш, ви там просто окупанти! І ті, хто прийшли, і ті, хто закликав пришестя", - так підписала Олена Мозгова чорно-білий знімок.

Скріншот поста (facebook.com/olenamozgova1)

Користувачі соціальної мережі підтримали Мозкову і написали їй безліч теплих слів, а також побажали їй здійснити свою мрію і повернутися в Крим.

Скріншот коментарів (facebook.com/olenamozgova1)

Батько Олени Мозгової помер 30 липня 2010 року від зупинки серця. Йому було всього 62 роки.

Нагадаємо, раніше відомий продюсер висловилася про ситуацію в Україні.

"Думки вголос... Країна подвійних стандартів майже у всьому... Шкода всіх справжніх Героїв, усіх, хто поклав своє життя за свободу, незалежність, гідність... Сенцова і всіх політичних в'язнів, яких тримають у Мордорі шкода... І дуже шкода тих наших, яких катують в підвалах окупованого Донбасу... а ще ліс шкода, такими темпами вирубки, залишимо дітям і онукам одні пеньки... сумно це все ... хочеться залізти в шафу і опинитися в Нарнії...", - написала у публікації Мозгова.

А також ми повідомляли про те, що продюсер Олена Мозгова влаштувала "скандал" з-за свого батька.

Відео: РБК-Україна