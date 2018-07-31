"Я звичайна дівчина": Настя Каменських про іспано-італійське перевтілення, патріотизм та особистий простір

Інтерв'ю з Настею Каменських (колаж STYLER.rbc.ua)

За словами Каменських, головна мотивація для неї — можливість бути потрібною в чомусь людям

Рік тому у творчому житті Насті Каменських в буквальному сенсі почалася нова ера — з припиненням проекту "Потап і Настя" співачка впевнено пішла у сольне плавання під сценічним псевдонімом NK.

Настав час сміливих експериментів. На зміну "класичним" кучерям прийшли густі локони, образи стали відвертими, а в піснях з'явилося більш сучасне звучання. Дівчина "з сусіднього двору" виросла і стала справжньою леді.

STYLER вирішив поговорити з Настею після її кардинального перетворення — як зовнішнього, так і внутрішнього. Все інтерв'ю пронизане ЛЮБОВ'Ю — до своєї творчості, бренду, людей і, звичайно ж, обранця.

Співачка розповіла не лише про початок сольної кар'єри і подальші відносини з Потапом. Каменських поділилася планами на майбутнє і життєвими лайфхаками, поміркувала про недоброзичливців і соцмережі, відверто пояснила, що для неї означає бути патріоткою.

Настя Каменських: нова "епоха" під зіркою NK

Настя, складно не торкнутися "топ-теми" — кардинальне перевтілення за останній рік, особливо в творчому плані. З "дівчини-пацанки" ви перетворилися у світську діву. В кінці 2017 оголосили про початок сольної кар'єри під сценічним ім'ям NK. Розкажіть, як прийшли до цього рішення? Це був виключно ваш вибір або певна "командна робота"над новим проектом?

Ми поставили дует на паузу, так як захотіли спробувати щось нове і втілити в життя ідеї і проекти, на які раніше не вистачало часу. Я сфокусована зараз на своєму сольному проекті NK. У Потапа з'явилася можливість приділити більше часу групі MOZGI. Мій новий образ повністю відображає ту Настю, якою вона є сьогодні.

Яку роль зіграв Потап в цьому проекті?



Само собою, підтримав. Але в цілому ми два самостійних артиста, які продовжують підтримувати хороші стосунки, при цьому кожен обрав розвиток у своєму проекті.

А хто зараз займається вашим продюсуванням як сольної виконавиці? Чи ви входите в сім'ю "MOZGI Production"?



Ні, я не працюю з MOZGI Ent. Я займаюся своїм проектом з моєю командою #nkteam.

Ви зізнавалися, що сильно хвилюєтеся перед виходом на сцену. І, звичайно, в цій ситуації Потап був для вас підтримкою і опорою. А як зараз, в сольному плаванні, справляєтеся з хвилюванням?

Напевно, якщо буду виступати ще років 10, то так само буду хвилюватися. Вихід на сцену — завжди як стрибок з парашутом. І думаю, що приміром професійні парашутисти, скільки б вони не стрибали, завжди відчувають щось подібне. Це в якомусь сенсі навіть добре, такий хороший "наркотик". Адже найголовніше, що коли виходиш на сцену, відчуваєш підтримку глядачів — хвилювання відступає. Плюс у мене величезний досвід, тому це скоріше приємний адреналін, перед важливим моментом — зустріччю з глядачем.

Преображення також торкнулися і вашої зовнішності. Змінилася зачіска, стиль одягу, "дух" нових кліпів. На вашій instagram-сторінці фани часто відзначають, що ви стали такою собі "іспанською сеньйоритою" — з бронзовим загаром, темпераментною, пристрасною. Наскільки вам близьке подібне порівняння, або це всього лише збіг обставин? Чому обрали для себе саме такий образ?

Я багато років провела в Італії (ред. - протягом 7 років), практично там виросла і, можна сказати, ввібрала ту атмосферу. Мені близька ця імпульсивність, яскравість, пристрасність — вона і в характері виявляється, і в образ я теж це перенесла. Тому так, я схожа на іспано-італійської жінку-сеньйориту (посміхається).

Якщо порівнювати життя в Італії і в Україні, де вам подобається найбільше?

Як я говорила, мені близька італійська атмосфера і менталітет, з усією її емоційністю і життєлюбством. До речі, люблять же порівняти український з італійським по милозвучності. Я навіть написала авторський переклад на італійську мову пісні "Тиха ніч" для мого Різдвяного альбому.

"Мені близька італійська атмосфера і менталітет, з усією її емоційністю і життєлюбством", — Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Україну я люблю, адже я народилася в Києві, я відчуваю особливий зв'язок тут. Вважаю, що сучасна людина відкрито цілому світові, знаходить у кожній ментальності щось близьке, надихаюче. Принаймні мені подобається знаходити в національних ідентичностях різних країн щось своє, адже я людина космополіт.

Якби була можливість, хотіли б ще раз пожити якийсь час в іншій країні?

Мені цікаво відкрити для себе Латинську Америку. Причому не як класичний турист, а зануритися в місцеву культуру, перейнятися місцевим поглядом на життя. Є в ній щось особливе. Щоб легше було це робити, зараз вчу іспанську.

Ви можете назвати себе патріоткою своєї країни? Що для вас патріотизм?

Для мене патріотизм — це любити свою країну і свій народ, і з любов'ю до них йти через свою справу, через своє призначення бути їм корисною. Кожен робить свою справу, я бачу в своїй музиці спосіб розповісти про країну. Мої пісні ось вже 12 років слухають в різних країнах, і всі, хто знають, що Настя Каменських з Києва, дізнаються трохи більше про Україну.

Також важливо підтримувати економіку країни, розвивати бізнес в нашій країні, я пишаюся тим, що мій NKsport — бренд українського виробництва, його співробітники — українці, ми даємо робочі місця нашим громадянам, ми надаємо можливість для розвитку і фешн-індустрії, а також підтримуємо ЗСЖ і спортивний дух українців. І дуже приємно, що з багатьох інших країн нам пишуть, просять зробити доставку, тому що хочуть отримати спортивну форму NKsport, тому що вона доступна, якісна, стильна, зі змістом і душею.

Ще одна відмітна риса вашого нового образу — чуттєва відвертість. Чого тільки коштує нове лірик-відео на пісню "Тримай"! Може, раніше для себе не відзначали, але здається, що настільки відвертою Настя Каменських ще ніколи не була)) З чим пов'язані такі зміни? Стали якось по-новому "відчувати свою сексуальність"?

Людина все життя не може бути однаковою, вона змінюється: зовні, характером, відчуттям себе. У новому альбомі я показую себе такою, якою є зараз, у даний момент. А наша нова дуетна пісня з Любов'ю Успенською: про велике почуття кохання, про те, як важливо пам'ятати важливі дати і радувати близьких.

Настя Каменських і Любов Успенська — "Ти ж не забув"

"Зіркове життя" не обходиться без хейтерів, які поспішають під кожним відвертим фото написати вам щось неприємне. Цікаво, а ви читаєте такі коменти, якось реагуєте на них?

Я читаю, якщо задаю шанувальникам якесь питання і мені важливо почути їх думку. Наприклад, про нові колекції NKsport, чи сподобалося, щоб відповідно до їх запитів робити нові моделі, наприклад. Але якщо я бачу некоструктивную критику, не читаю.

Чула якось фразу, що якщо б Лев Толстой читав коменти під своїми романами, то "Війну і мир" б не написав. Я розумію, що людям, які пишуть негативні коментарі, просто нічим зайнятися. Це ж не конструктивна критика. Вони виливають незадоволення собою в обещство. Мені ж просто не хочеться витрачати на це свій безцінний час. У мене є багато важливих справ, які хочу встигнути. Їм раджу теж саме: краще піти зайнятися чимось корисним.

Відверта Настя Каменських: "Людям, які пишуть негативні коментарі, просто нічим зайнятися" (фото: instagram.com/kamenskux)

Після того як вам вдалося скинути більше 20 кг, здається, жодне інтерв'ю не проходить без згадки цієї теми. При цьому ви якось казали, що в принципі схильні до повноти і вам досить складно підтримувати себе у бажаній формі. Як справляєтеся з цією проблемою? Як мотивуєте себе щодня правильно харчуватися, займатися фізичними навантаженнями?

Найголовніше в цій справі, як в принципі і в будь-якому іншому, — чітко бачити мету і усвідомлювати, що рухаєшся до неї кожен день. Я звичайна дівчина, і теж іноді дозволяю собі слабкості, але я розумію, що слабкість сьогодні буде означати подвоєні зусилля завтра. Головне, що у мене є надихаюча мета. І свій досвід, своє натхнення я спробувала передати далі, створивши бренд спортивного одягу NKsport, щоб поділитися своєю мотивацією з іншими.

Яким є ваш графік харчування на день? Від яких продуктів взагалі відмовилися і що тепер міцно увійшло в ваш раціон?

Я харчуюся за схемою, розробленою тренером, з урахуванням мого способу життя, і організму. Мій раціон — це в середньому вівсянка на сніданок, яєчний білок, біла або червона риба на грилі, м'ясо індички або курки. Їм багато овочів, обов'язково свіжих. Відмовитися довелося скоріше не від якихось продуктів, а від нездорового їх вживання.

Поділіться рецептом улюбленої страви.

О, це дуже простий рецепт. Стакан гречки, дві склянки води, сіль за смаком (сміється).

Спортивна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Зараз літо, значить поділюся рецептом літнього салату — дуже простий і один з найулюбленіших. Беремо огірки, рукколу і перець, заправляємо соєвим соусом і оливковою олією.

Настя, а могли б пригадати, що саме пару років тому послужило для вас тим потужним поштовхом, після чого ви радикально вирішили взятися за себе? Це любов, творчість чи сталося якесь внутрішнє переосмислення?

Ніякого особливого "яблука Ньютона" у мене не було. Просто, мабуть, дозріла до моменту, щоб переосмислити себе, захотіти кардинальних змін в житті.

Як фізичне перетворення вплинуло на вас в цілому, а також на вашу творчість?

Преображення, напевно, зайвий раз показало, що практично будь-яка мета досяжна. Але якщо говорити про те, як це вплинуло на творчість, то мабуть якихось кардинальних впливів не було. Я завжди була позитивною, створювала таку музику, яка піднімає настрій, драйвить.

Шанувальники були неймовірно вдячні вам за пісню українською – "Тримай"? Коли чекати на чергову україномовну новинку?

Поки не знаю. Якщо говорити про мови, то я знаю їх п'ять, зараз вчу іспанську. Так що в цьому плані у мене є ще чим дивувати слухачів. На якій мові буде наступний хіт, я поки не знаю точно, але думаю, що це буде приємним сюрпризом і для мене, і для шанувальників.

Настя Каменських — "Тримай"

Так кому ж присвячена ваша нова пісня? Хто ж повинен тримати вас за руку і ніколи не відпускати?

Коханий чоловік, звичайно ж (посміхається).

Ви вже не заперечуєте, що заручені. І шанувальники лише будують припущення, хто ж ваш обранець. Часом, чутки доходять до абсурду. Чи не хочеться вам, нарешті, поставити крапку в цьому і розповісти правду?

Щастя любить тишу. Складно залишатися публічною людиною і залишати за лаштунками своє особисте життя, але мені так спокійніше і легше.

Про яке весілля ви мрієте — пишне, зі зміною вбрання, чи все ж тихе, на якомусь тропічному острові, приміром, без сторонніх очей?

Це моє особисте, не хочу ні з ким це обговорювати. І без того в епоху соцмереж багато всього напоказ. Прошу поважати мій особистий простір. І всім раджу залишати хоч маленький, але шматочок теплоти для вас і вашої улюбленої людини.

Мене досі дивує, чому деяким важливіше витратити час, щоб зробити фото для мережі, написати пост і опублікувати його, ніж витратити ці хвилини на теплий поцілунок або душевну розмову. Час летить невблаганно швидко. Пролетить — і не помітиш.

Що для вас зараз в житті найголовніше?

Любов. Не тільки між чоловіком і жінкою, але і як рушійна сила всього — любов до музики, любов до життя, до природи, до батьків. Вона допомагає рухатися, розвиватися.

До речі, наскільки вагому роль зараз у вашому житті займає соціальна діяльність?

Я відносно недавно приєдналася до благодійного проекту "Життєлюб" — ми збирали теплий одяг разом з магазином "Ласка", зібрали величезну кількість теплих речей для літніх людей. Також ми збирали гроші, щоб відкрити будиночок для "Обеда без бед" — тут літні люди, які потребують допомоги, можуть безкоштовно обідати. Ми навіть перевиконали план, збирали гроші на один будиночок, а відкрили два. Мене буквально окрилює можливість робити такі добрі справи, допомагати людям. Планую робити це і далі, віддавати свої речі на благодійні аукціони, щоб виручені гроші йшли на допомогу тим, кому це потрібно. Тому стежте за моїми соцмережами.

"Хочу і далі займатися своїми улюбленими справами", — NK (фото: instagram.com/kamenskux)

Чи може статися так, що ми вас в неозорому майбутньому побачимо в політиці?

Кожен повинен займатися тим, що у нього найкраще виходить. Я знайшла своє покликання, я артистка, тому міняти кар'єру на користь політичної не збираюся.

Настя, з боку може здатися, що ви вже досягли всього, про що тільки можна мріяти: ви змогли розвинути свій талант, піднятися на висоту, створити свій бренд. Які цілі ставите перед собою, про що мрієте?

Насправді хочу і далі займатися своїми улюбленими справами — творчістю, радувати цих людей, дарувати свої пісні, концерти. Саме можливість бути важливою, потрібною в чомусь людям — головна моя мотивація, яка надихає на кожному кроці.

Багато шанувальників з нетерпінням чекають ваших сольних концертів, презентації альбому. Коли збираєтеся порадувати фанів?

Презентація буде у вересні, і новий кліп теж. Із зовсім свіжих новинок — дует з Любов'ю Успенською. Заспівати з такою легендарною людиною, як вона, для мене велика честь, гордість і радість. Також слухачі, які були на фестивалях "Жара" в Баку і на Atlas Weekend, могли першими почути мою нову пісню LOMALA, а до середини серпня я готую її офіційний реліз. Також за моїм гастрольним графіком можна стежити у мене в соціальних мережах. 4 серпня буду в Одесі в клубі IBIZA. Приходьте!



Які ще сюрпризи готуєте в цьому році?

Сюрпризи у мене не тільки на сцені, ми зараз готуємо нову колекцію спортивного одягу від NKsport. Попередні розметали, як гарячі пиріжки, з цією теж намагаємося не підвести.

Також у цьому році вийде мій перший сольний альбом — сама дуже цього чекаю. Ну і в цілому до кінця року буде багато нового і цікавого, нехай це поки побуде інтригою.

Настя Каменських: цікаві факти