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"Я народився в Радянському Союзі": відомий український продюсер зібрався на ЧС-2018 в Росію

STYLERЗірки        13.06.2018 - 15:25
Юрій Фальоса і Ані Лорак (фото: vk.com/ani_lorak20)
Юрій Фальоса і Ані Лорак (фото: vk.com/ani_lorak20)

За словами продюсера, він "проти політизації спорту"

Колись відомий український продюсер Юрій Фальоса зібрався на Чемпіонат світу з футболу, який 14 червня стартує в Росії. Про це він сам повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Цікаво, що раніше Фальоса опублікував пост з фотографією квитка на ЧС. Але з часом йому довелося видалити її через незадоволених коментарів користувачів мережі.

Свою поїздку в РФ, громадяни якої воюють на сході України на боці бойовиків "ЛДНР", продюсер виправдовує тим, що він "народився у Радянському Союзі, на Уралі".

"Я рускій і пишаюся цим! Я громадянин України, з гідністю і повагою ставлюся до країни і до людей, що живуть на цій чудовій землі нашої прекрасної планети. Але я ненавиджу тих, хто звалив звідси і кричить про патріотизм. Я ненавиджу цих говн*ків-політиків та депутатів, які мають по 3-4 паспорта, обікрали країну, що брешуть на кожному кроці і диктують нам умови виживання. Ненавиджу продажних у*бків - журналістів, суддів, поліцейських. Як музикант я не сприймаю диктат - що мені слухати, що мені співати, де мені співати, як мені співати, з ким і на якій мові!" - написав він.

За словами Фальоси, який раніше був продюсером і цивільним чоловіком Ані Лорак, він "ніколи не змириться з тим, що одних артистів довели до злиднів, іншим наклеїли ярмо зрадників".

Скріншот поста (facebook.com/falyosayuriy)

"Як спортсмен я проти політизації спорту, принизливих вимог відмовлятися від олімпіади, чемпіонатів та інших змагань. Люди роками готуються, витрачають своє здоров'я, йдуть до своєї заповітної мрії - завоювати медалі, для країни в тому числі! А якісь чинуші ламають їм долі і мрію всього життя. Я фанат футболу і не пропустив жодного матчу чемпіонатів Європи і світу. І чому мені хтось повинен забороняти бути присутнім на цих історичних матчах або дивитися футбол - неважливо, де і з ким? Як офіцер, вихований на честі і відданості одній присяги, а я присягав народу Радянського Союзу, а це понад 128 національностей, вважаю те, що відбувається на сході України, чистою зрадою і приниженням нашого народу, наживою політиків і олігархів, які використовують події в своїх мерзенних корисливих цілях, граючи долями людей", - додав він

У коментарях користувачі не поділяють позицію продюсера.

Скріншот коментарів (facebook.com/falyosayuriy)

"Ви, Фальоса, просто не маєте ні душі, ні серця, ні розуму. Бажаю вам отримати квиток в один кінець на Росію", - написала Алла Бояджан.

Скріншот коментарів (facebook.com/falyosayuriy)

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Теги: Юрий Фалеса, чемпионат мира
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