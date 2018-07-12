"Я так за тобою сумую": бойфренд загиблої "Міс Великобританії" покінчив з собою

Фото: Аарон Армстронг і Софі Градон (instagram.com/aarona619)

Молодий чоловік не зміг впоратися з втратою

Через кілька тижнів після загибелі своєї дівчини в будинку батьків в Нортамберленды був знайдений мертвим Аарон Армстронг, який зустрічався з Софі Градон відомою моделлю і Міс Великобританії. Про це повідомляє BBC.

Аарон дуже любив свою дівчину. "Просто хочу обіймати тебе цілий день. Я так за тобою сумую. Не проходить і хвилини, щоб я не думав про твою усмішку і про те, як ми проводили час разом. Хочу повернути ці дні. Люблю тебе, принцеса", - написав хлопець у своїй останній публікації в Instagram.

Фото: Аарон Армстронг і Софі Градон (instagram.com/aarona619)

Майже кожен день Армстронг робив публікації в своєму акаунті, де говорив, що мріє знову обійняти кохану, і стверджував, що її усмішка назавжди залишилася в його серці.

Фото: Аарон Армстронг і Софі Градон (instagram.com/aarona619)

"Я люблю тебе від усього серця, мій красивий ангел. Моє розбите серце абсолютно. Я не можу перестати плакати, я відчуваю твій дух в своїй душі", - ділився хлопець.

Нагадаємо, в кінці червня померла відома актриса, володарка титулу "Міс Великобританія 2009" Софі Анн Грандон. Перед своєю загибеллю вона повідомляла в соцмережах про депресію і важко переживала смерть близького друга. Модель могла вчинити самогубство, як повідомляли правоохоронні органи.

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