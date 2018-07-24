"Заінтригували": Аніта Луценко поділилася інтригуючим відео з приводу участі в шоу "Танці з зірками"

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Відомий тренер поділилася деякими деталями своєї участі в популярному телешоу

Відомий український фітнес-тренер Аніта Луценко поділилася деякими інтригуючими подробицями щодо своєї участі в популярному телевізійному шоу "Танці з зірками", опублікувавши невеликий відеоролик-візитку на своїй сторінці в Instagram.

"Танцювати – це мрія! Мрія, яка завжди зривалася. Але тепер..." – підписала публікацію дівчина.

Публікація від Аніта Луценко (@anitasporty) 23 Лип 2018 в 10:47 PDT

Відео-візитка Аніти Луценко (instagram.com/anitasporty)

Шанувальники вітають Аніту з її участю в шоу і вже чекають не дочекаються нового сезону з улюбленим фітнес-тренером.

"Ну, 1+1 заінтригували. Спостерігати буде дуже цікаво, особливо за вами, Аніта",

"Доведеться дивитися цей сезон",

"Мене порве як хом'ячка на різні частини",

"Аніта, ти просто мега!",

"Ми в тебе віримо!",

"Вау, буду чекати з нетерпінням",

"Ооо, здорово",

"Дуже хочеться подивитися",

"Здається, я вже знаю, хто переможе. Аніта, удачі Вам!",

"Будемо вболівати!",

"Вау, Аніта в танцях. Тепер чекаю осені", - написали фоловери в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/anitasporty)

Раніше Аніта Луценко прийняла виклик із запрошенням взяти участь в популярному танцювальному проекті і передала естафету далі гумористу і тренеру "Ліги Сміху" Ігорю Ласточкіну.

Зараз триває зоряна естафета учасників нового сезону телешоу. Знаменитості передають один одному виклики. В результаті челленджу країна дізнається імена учасників, які будуть підкорювати всіх своїми танцями в новому сезоні цієї осені.

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