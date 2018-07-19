"Закінчиться, як з принцесою Діаною": брат Меган Маркл звернувся до Єлизавети II

Фото: Принц Гаррі і Меган Маркл (twitter.com/KensingtonRoyal)

Родич дружини принца Гаррі просить вберегти її від трагедії

Старший брат герцогині Сассекської Меган Маркл - дружини принца Гаррі, Томас Маркл-молодший написав листа королеві Великобританії Єлизаветі II. Брат герцогині просить не допустити повторення трагедії, яка сталася з принцесою Діаною. Про це повідомляє Radar Online.

Зазначається, що тривоги Томаса Маркла-молодшого обґрунтовані.

"Меган – ще одна бомба уповільненої дії, яка плювати хотіла на королівський протокол. Ми боїмося, що це закінчиться розбитим серцем і нещастям – зразок того, як це сталося з Діаною", – нібито сказав брат Меган.

У виданні нагадали, як принцеса Діана в свій час відмовилась коритися королівським правилами.

Фото: Принц Гаррі і Меган Маркл (twitter.com/KensingtonRoyal)

Фото: Принц Гаррі і Меган Маркл (twitter.com/KensingtonRoyal)

Маркл також зізнався, що колись Меган мріяла стати принцесою, як Діана.

"Сумно бачити, як мрія Мег розіб'ється, якщо вона зазнає невдачі на своїй новій посаді і зникне з королівської сім'ї", – додав він.

Нагадаємо, принцеса Діана – мати принців Вільяма і Гаррі, перша дружина принца Уельського Чарльза, померла у 36 років, 31 серпня 1997 року, в результаті ДТП в Парижі.

До речі, нове інтерв'ю батька Меган Маркл обговорюють у всьому світі.

Батько герцогині Сассекської Томас Маркл вважає, що Меган Маркл не подобається її шлюб з принцом Гаррі.

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