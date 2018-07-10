"Дружина про це ще не знає": Влад Яма розповів, про який подарунок мріє на день народження

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

10 липня відомий танцюрист святкує день народження

Сьогодні, 10 липня, у відомого українського танцюриста і судді багатьох телевізійних шоу Влада Ями день народження. Він розповів в ефірі програми "Сніданок з 1+1", хто його вже привітав і про який подарунок мріє.

Хореограф розповів, що першими його привітали дружина, син і кілька друзів. "Опівночі я вийшов у двір і побачив новенький тандир, подарунок від рідних. Сьогодні я планую трохи попрацювати, поїхати в тренажерний зал, а потім у нас буде сімейний обід з тещею, племінником, дружиною і сином. А ввечері з Ліліаною, можливо, влаштуємо собі романтичний вечір", - сказав Влад.

Відео: Влад Яма розповів, як святкуватиме свій день народження (youtube.com/Сніданок з 1+1)

На питання, про який подарунок він мріє найбільше, танцюрист відповів: "Хотілося б другу дитину, але дружина про це ще не знає".

Крім того, суддя нового сезону "Танців з зірками" розповів, що завжди дуже хвилюється перед ефірами, тому що це щось особливе для нього. "Танцювати я навчався і практикував все життя, до того ж танець на паркеті триває лише дві хвилини. А от бути суддею набагато складніше. Я завжди прагну говорити правду учасникам і роблю це щиро", - додав Влад Яма.

Нагадаємо, українки розповіли, кого хочуть бачити Холостяком у дев'ятому сезоні.

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