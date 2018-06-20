Дружина лідера збірної України показала "райські" фото із відпочинку

Інна Ярмоленко показала знімки з відпустки

Дружина півзахисника збірної України і дортмундської "Боруссії" Андрія Ярмоленка поділилася вражаючими фотографіями з відпочинку. "Райські" знімки Інна Ярмоленко опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

"Рай на землі точно тут", - лаконічно підписала фото дівчина.

Інна Ярмоленко показала "райські" фото з відпочинку (фото: instagram.com/yarmolkina10)

Інна Ярмоленко показала "райські" фото з відпочинку (фото: instagram.com/yarmolkina10)

Інна Ярмоленко показала "райські" фото з відпочинку (фото: instagram.com/yarmolkina10)

Інна Ярмоленко показала "райські" фото з відпочинку (фото: instagram.com/yarmolkina10)

Лідер української збірної і його дружина проводять відпустку на Сейшельських островах. Номер у п'ятизірковому готелі Four Seasons Resorts Seychelles, в якому зупинилося подружжя, коштує близько 40 тис. грн на добу. Але приголомшливі види, що відкриваються з вікна, коштують тих грошей.

Вид з вікна Four Seasons Resorts Seychelles (фото: booking.com)

До речі, екс-партнер Ярмоленка збірної Сергій Кравченко в коментарях підкреслив, що це "найкращий готель і краще місце, де ми були".

Раніше Ярмоленко зізнався, що не зумів здати в Німеччині іспит на права з першого разу.

"Довелося знову вчити правила дорожнього руху. Справа в тому, що наші права дозволяли їздити в Німеччині тільки три місяці - потім потрібно було здавати по-новому. Все, як і у нас. Спочатку теорія, потім практика. Я, до речі, з першого разу екзамен не здав. На відміну від дружини, яку відразу допустили до водіння", - сказав лідер збірної України.