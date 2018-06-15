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Зірка "Гри престолів" набила на своєму тілі "спойлер" до серіалу

STYLERЗірки        15.06.2018 - 11:57
"Гра престолів" (Фото: HBO)
"Гра престолів" (Фото: HBO)

Софі Тернер набила нове татуювання

Британська актриса Софі Тернер, відома роллю Санси Старк в "Грі престолів", набила нове татуювання, яка може бути головним спойлером до майбутнього і фінального сезону серіалу. Про це повідомляє Mashable.

Зображення татуювання шанувальники актриси побачили в Instagram майстра Лорен Вінцер, яка зазначила Тернер в публікації і подякувала їй за те, що вона довірила роботу над цим саме їй.

Фото: скріншот instagram.com/laurenwinzer

На малюнку показаний лютоволк з герба будинку Старків і частина відомої цитати: "Коли випадає сніг і дмуть білі вітри, самотній вовк вмирає, але зграя живе". Актриса вирішила залишити тільки фразу "Зграя живе".

"Схоже, що це спойлер кінця восьмого сезону", - стверджували користувачі в коментарях до зображення. Вони припускають, що сім'я Старків зможе дожити до фіналу шоу.

Нагадаємо, що зіркам "Гри престолів" роздали сценарії, що самознищуються. 

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Теги: Игра престолов, сериалы, актриса, тату, татуировка
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