Аферисты 4 года продавали украинцам фейковые акции Tesla (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Акции Tesla постоянно растут в цене

В Одессе разоблачили и задержали мошенников, которые на протяжение четырех лет обманывали доверчивых украинцев, продавая им "акции" успешной американской компании Tesla. Только сейчас злоумышленников вывели на чистую воду, передает Аutonews.

Отмечается, что вся сумма, которой обманным путем смогли завладеть двое преступников, в настоящее время уточняется. Следователи сообщили, что один из пострадавших от аферы заплатил за "акции" 120 тысяч долларов.

Как выяснили правоохранители, мошенники организовали в столице фиктивное представительство Tesla и зарегистрировали фирмы "Тесла Групп Украина" и "Насдак Групп Украина". На сайте они предлагали приобрести "акции" Tesla.

Фото: фальшивая акция Tesla (dumskaya.net)

Украинцы, которые желали вкладывать деньги в прибыльное дело - у акций этой компании постоянный рост в цене - перечисляли свои средства аферистам. У тех, само собой, никаких ценных бумаг не было.

Фото: dumskaya.net

Как сообщалось ранее, в Ровно псевдоработник сервисного центра выманил у пенсионерок более 11 тысяч гривен.

Добавим, что не так давно известный украинский рэпер и продюсер Потап стал жертвой аферистов.

Напомним, в январе акции производителя электрокаров Tesla упали более чем на 12% после сообщений основателя компании Илона Маска о сокращениях в штате.