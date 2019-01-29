Ровенский "мастер" выманил у пенсионерок более 11 тысяч гривен

Коллаж РБК-Украина

Псевдоработник сервисного центра предлагал заменить запчасти к газовому счетчику

За ремонт и проверку газового счетчика роменский псевдоработник требовал немалую сумму денег. К выбору жертв подходил со знанием: в основном, это были доверчивые пенсионерки. Об этом информируют в пресс-службе полиции.

Мошенник ходил по квартирам и представлялся работником сервисного центра предприятия, а после под предлогом проверки счетчиков газа, нагло обманывал пожилых женщин.

Об аферисте изначально сообщила 89-летняя жительница, отметив, что мужчина предложил заменить запчасти к газовому счетчику, а после украл 450 гривен, которые для пенсионерки были немаленькой суммой денег.

Чуть позже за помощью к полиции обратилась 87-летняя женщина и рассказала похожую историю о визите странного "мастера". На этот раз он предложил преобрести устройство для экономии расхода газа, а после его ухода у женщины пропали 11 тысяч гривен.

На данный момент полицейские проводят досудебное расследование и советуют украинцам не открывать двери незнакомым людям без веских на то причин. Особенно, если они выдают себя за работников учреждения или организации, требуя деньги за услуги.

Напомним, что в Киеве экс-полицейский путем обмана продал квартиру пенсионерки.

Ранее мы писали, как "разводят" доверчивых украинцев на платформе онлайн-объявлений.

А также о том, что в Мариуполе ушлая мошенница обокрала шестерых пенсионерок.