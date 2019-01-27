Осторожно, мошенники: как "разводят" доверчивых украинцев

Иллюстративное фото (pixabay)

Отмечается, что данная афера довольно часто используется мошенниками

Все знают, что на платформе онлайн-объявлений OLX можно столкнуться с аферистами, которые каждый раз придумывают новые схемы, чтобы выманить деньги из карманов доверчивых украинцев. Об одном из способов рассказали в Facebook-сообществе Киев Оперативный.

"Хочу предостеречь подписчиков от таких горе-покупателей! Мною был выставлен телефон на продажу через OLX и вот вечером мне пишет эта дамочка (фото может не ее, но суть понятна в переписке)", - пишет пользователь.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

"Пока проверяла ее Айклауд через сайт - поочередно было подключено три телефона. Зачем они это делают? Когда вы вводите их данные для Айклауда - они его блокируют. Затем вымогают перевести деньги на карту, чтобы выслать пароль и разблокировать телефон", - добавила девушка.

Скриншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи отметили, что злоумышленницу можно было и наказать. Также отмечается, что подобная афера довольно распространена, поскольку это не первый случай:

"Кому баян,а я первый раз такое вижу";

"Лучше бы лекарство от рака изобретали, а не способы обокрасть соотечественника";

"Без лоха и жизнь плоха";

"Жесть";

Скриншот комментариев: (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что в Мариуполе ушлая мошенница обокрала шестерых пенсионерок.

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