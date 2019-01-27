ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Осторожно, мошенники: как "разводят" доверчивых украинцев

STYLERЖизнь    27.01.2019 - 23:04
Осторожно, мошенники: как "разводят" доверчивых украинцев
Иллюстративное фото (pixabay)

Отмечается, что данная афера довольно часто используется мошенниками

Все знают, что на платформе онлайн-объявлений OLX можно столкнуться с аферистами, которые каждый раз придумывают новые схемы, чтобы выманить деньги из карманов доверчивых украинцев. Об одном из способов рассказали в Facebook-сообществе Киев Оперативный.

"Хочу предостеречь подписчиков от таких горе-покупателей! Мною был выставлен телефон на продажу через OLX и вот вечером мне пишет эта дамочка (фото может не ее, но суть понятна в переписке)", - пишет пользователь.

 

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

"Пока проверяла ее Айклауд через сайт - поочередно было подключено три телефона. Зачем они это делают? Когда вы вводите их данные для Айклауда - они его блокируют. Затем вымогают перевести деньги на карту, чтобы выслать пароль и разблокировать телефон", - добавила девушка.

Осторожно, мошенники: как &quot;разводят&quot; доверчивых украинцевСкриншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи отметили, что злоумышленницу можно было и наказать. Также отмечается, что подобная афера довольно распространена, поскольку это не первый случай:

"Кому баян,а я первый раз такое вижу";

"Лучше бы лекарство от рака изобретали, а не способы обокрасть соотечественника";

"Без лоха и жизнь плоха";

"Жесть";

Осторожно, мошенники: как &quot;разводят&quot; доверчивых украинцевСкриншот комментариев: (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что в Мариуполе ушлая мошенница обокрала шестерых пенсионерок.

Мы писали, что в сети рассказали о новом способе аферы. Так, в Киеве мошенники "провели" таксиста.

А также о том, что делать, если донимают телефонные мошенники.

"Станет резонансным": мошенники подали в суд на украинскую группу В Борисполе неадекват со шприцем угрожал девушке, требуя пин-код от карты
Новости Украины мошенник
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь