Очередная афера: в Мариуполе ушлая мошенница обокрала шестерых пенсионерок

Коллаж РБК-Украина

Чтобы проникнуть в квартиру, злоумышленница представлялась сотрудницей соцслужбы

В Мариуполе доверчивые пенсионеры стали жертвами очередной аферы. Двое потерпевших обратились в полицию. Позже нашли еще четыре обманутых старушки. Об этом сообщает информационный портал Mnews.

Отмечается, что аферистка ходила по домам и выдавала себя за сотрудницу социальной службы. Она предлагала материальную помощь, чем и располагала к себе пожилых женщин.

Ее пускали в квартиру, а дальше аферистка действовала по определенной схеме: она предлагала пенсионеркам материальную помощь, давала крупную купюру и просила сдачи. Пострадавшие доставали деньги при своей "гостье". Далее она просила у женщин стакан воды, а сама в это время "сметала" в сумку все сбережения и исчезала. У одной из потерпевших мошенница украла крупную сумму денег.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленницу. Ею оказалась 44-летняя местная жительница, которая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Сейчас полицейские проверяют женщину на причастность к другим преступлениям. Мошеннице грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что украинцам продают скидки на коммунальные тарифы.

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По словам эксперта, потерпевший может подать заявление в полицию, если его шантажируют, однако правоохранительные органы могут отказаться расследовать такое дело, поскольку есть более серьезные преступления.