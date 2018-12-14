Мошенничество на таблетках: как аферисты выманивают деньги у пенсионеров

Видео: (YouTube/ТСН)

Аферисты снова и снова придумывают новые способы, которые помогут заполучить им чужие деньги не прилагая больших усилий. На этот раз жертвами аферы стали пенсионеры, которым под видом медикаментов по баснословным ценам продавали диетические добавки. Об этом сообщает ТСН.

На этот раз в лапы мошенников попала 90-летняя Елена Ильинична Луговая. В ее возрасте, как известно, здоровье подводит: женщину беспокоят ноги и зрение. Пенсионерка практически ничего не видит.

Скриншот видео: (YouTube/ТСН)

За решением проблемы она обращалась ко многим врачам, однако те только разводили руками. Внезапно женщина услышала рекламу препарата по радио, которая обещала излечить все болезни.

Она позвонила по указанному номеру, трубку взял мужчина и представился врачом. Он выслушал все жалобы и предложил новый препарат, который поможет вернуть зрение, однако и цена соответствующая. У женщины были деньги, которые откладывались на санаторий, их она и отдала курьеру.

Однако тот, вместо чудодейственного препарата за 14300 гривен, принес диетические добавки, которые в интернете стоят 250 гривен. У женщины остался фискальный чек с печатью, а на ней – идентификационный код и фамилия владельца. В реестре физических лиц-предпринимателей нашли обманщика - Бондаренко Александра Васильевича.

Юристы говорят, что шансы наказать недобросовестного предпринимателя небольшие, поскольку пенсионерка покупала препараты по своей воле, а то, что ей привезли не то, что обещали, сложно доказать.

Специалисты говорят, что таких обманутых тысячи, потому что пожилые люди очень доверчивы. Людмила Александровна Дибко тоже поверила мошенникам, которые обещали вылечить зрение, и отдала больше 20 тысяч гривен. Обманутая женщина утверждает, что ее заговорили, наделав комплиментов. Таблетки она принимала, но зрение вернуть так и не удалось.

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