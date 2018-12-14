Шахрайство на таблетках: як аферисти виманюють гроші у пенсіонерів

Відео: (YouTube/ТСН)

Аферисти знову і знову вигадують нові способи, які допоможуть дістати їм чужі гроші не докладаючи великих зусиль. На цей раз жертвами афери стали пенсіонери, яким під виглядом медикаментів за нечуваними цінами продавали дієтичні добавки. Про це повідомляє ТСН.

На цей раз в лапи шахраїв потрапила 90-річна Олена Іллівна Лугова. В її віці, як відомо, здоров'я підводить: жінку турбують ноги і зір. Пенсіонерка практично нічого не бачить.

Скріншот відео: (YouTube/ТСН)

За рішенням проблеми вона зверталася до багатьох лікарів, однак ті лише розводили руками. Раптом жінка почула рекламу препарату по радіо, яка обіцяла вилікувати всі хвороби.

Вона зателефонувала за вказаним номером, трубку взяв чоловік і представився лікарем. Він вислухав всі скарги і запропонував новий препарат, який допоможе повернути зір, проте і ціна відповідна. У жінки були гроші, які відкладалися на санаторій, їх вона і віддала кур'єру.

Однак той, замість чудодійного препарату за 14300 гривень, приніс дієтичні добавки, які в інтернеті коштують 250 гривень. У жінки залишився фіскальний чек з печаткою, а на ній – ідентифікаційний код та прізвище власника. В реєстрі фізичних осіб-підприємців знайшли обманщика - Бондаренко Олександра Васильовича.

Юристи кажуть, що шанси покарати недобросовісного підприємця невеликі, оскільки пенсіонерка купувала препарати по своїй волі, а те, що їй привезли не те, що обіцяли, складно довести.

Фахівці кажуть, що таких ошуканих тисячі, тому що літні люди дуже довірливі. Людмила Олександрівна Дибко теж повірила шахраям, які обіцяли вилікувати зір, і віддала більше 20 тисяч гривень. Ошукана жінка стверджує, що її заговорили, наробивши компліментів. Таблетки вона приймала, але зір повернути так і не вдалося.

Ми повідомляли, як аферисти розводять українців напередодні свят.

Нагадаємо, що юрист розповів, як не потрапити на гачок колекторів.

Раніше ми писали: як уникнути шахрайства з банківськими картами: українцям дали 5 порад.