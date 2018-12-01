Пісок замість батарейок: як аферисти розводять українців напередодні свят

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що найчастіше шахраюють перед святами з нерухомістю

Перед настанням Різдва і Нового року шахраї і аферисти зазвичай більш активні. Причин для того маси, головною з який є той факт, що в цей час люди витрачають найбільше. Для них це "хлібний" час у році. З нещасними українцями, які, на жаль, попалися на вудку аферистів, поспілкувався OBOZREVATEL.

Оренда житла

Одним з найбільш популярних способів "розводу" на гроші є здача в оренду неіснуючої нерухомості. Іноді аферисти по приїзду постояльців за спекулятивними цінами здають житло зі словами, мовляв, з орендованого приміщення попередні мешканці не з'їхали.

Свою історію розповіла киянка Марія Шевчук.

"Ми в робочій метушні в минулому році якось не подумали про те, як проведемо новорічні канікули. І вже в грудні зібралася компанія з трьох сімей. Вирішили поїхати до Львова. Зрозуміло, готелів вже немає, всі квартири заброньовані. І тут я знаходжу симпатичну квартиру в центрі Львова, причому три кімнати, є кухня. На фото квартира виглядає акуратно, сучасно, навіть є камін. Телефоную господарю, він запевняє, що його житло, просто він поїхав на півроку і готовий нам здати. Каже, ключі дасть сусідка, і ми зможемо провести там цілий тиждень. Перераховуємо йому завдаток за один день, а це 2500 грн. І збираємо валізи", — розповіла вона.

Приїхавши в переддень Нового року сім'ї вирушили за вказаною адресою.

"Ми побачили дуже старий будинок, який давно стоїть порожній. Ми були в шоці, стали запевняти таксиста, що він нас не туди привіз", — зазначила Марія.

Хтось із групи відкрив ноут і перевірив оголошення. Виявилося, що фото використані з іншого сайту, і ця квартира знаходиться в Будапешті. Зрозуміло, "господар" більше трубку не брав. Якимось дивом киянам вдалося розселитися в різних квартирах на околиці Львова.

Євген Навроцький, менеджер з туризму, пояснив, що потрібно довіряти тільки перевіреним агентствам або великим сайтам по здачі нерухомості.

"Розумієте, відомі міжнародні сайти по здачі нерухомості перевіряють тих, хто їм дає оголошення. І якщо на них буде скарга, то їх відразу виключать. Звичайно, це не панацея, але все-таки. У наш час шукати оголошення про оренду на просторах інтернету — справа небезпечна", — вважає він.

Купівля подарунків онлайн

Часто під Новий рік і Різдво шахраї створюють копії розкручених інтернет-магазинів. Такі неіснуючі магазини "продають" той же товар, тільки за нечуваними знижками.

"Я так одного разу попалася. Побачила пристойні знижки на плойку і фен. Як раз вирішила, що саме їх не вистачає сестрі, мамі. Зраділа, замовила, гроші перевела на рахунок. Знижка була велика – на 50% дешевше, ніж на інших сайтах. Чекала подарунків тиждень, так і не дочекалася, гроші втратила", – каже мешканка Дніпропетровської області Вікторія Яремчук.

Анастасія із Запоріжжя розповіла історію, як вона отримала в подарунок мобільний акумулятор для телефону подрузі.

"Побачила рекламу практично халявного повербанка. У мене такий є, а у подруги вічно батарея на телефоні сідає. У "Комфі" по сусідству він стоїть на 250 грн дорожче. Зателефонувала за вказаним номером і запитую, чому так дешево? Молодий чоловік пояснює – новорічна акція, беріть, після свят буде дорожче. Причому ніякої передоплати не треба, ось це мене й підкупило. Думаю, раз післяплатою, я на пошті подивлюся, і тоді заплачу", – наголосила в розмові Анастасія.

Справді, посилка прийшла через пару днів. Анастасія відкрила на пошті пакет, підключила телефон – все працює. Сплатила гроші.

"Подрузі вручила подарунок на Різдво. Через кілька днів він дзвонить і обережно питає, чи не залишився в мене чек від покупки, мовляв, пристрій не працює. А потім з'ясувалося, що це зовсім не повербанк. Коли вона віднесла пристрій в майстерню, там їй відкрили очі. Корпус був точнісінько як повербанк, але всередину для ваги аферисти насипали пісок. І вставили пластмасову коробочку для пальчикових батарейок, підвели контакт. Тому на пошті ти вмикаєш телефон, заряд іде. Але його вистачає на трохи!" – розповіла Анастасія.

За її словами, аферисти дуже активно рекламували свої повербанки, і багато людей перед святами їх скуповували. Вони навіть відкрили свою сторінку в соцмережах, самі писали чудові відгуки, а всі претензії повидаляли.

Нагадаємо, що юрист розповів, як не потрапити на гачок колекторів.

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Відео: РБК-Україна