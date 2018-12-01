Песок вместо батареек: как аферисты разводят украинцев в канун праздников

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что чаще всего мошенничают перед праздниками с недвижимостью

Перед наступлением Рождества и Нового года мошенники и аферисты обычно более активны. Причин тому массы, главной из который является тот факт, что в это время люди тратятся больше всего. Для них это самое "хлебное" время в году. С несчастными украинцами, которые, к сожалению, попались на удочку аферистов, пообщался OBOZREVATEL.

Аренда жилья

Одним из самых популярных способов "развода" является сдача в аренду несуществующей недвижимости. Иногда аферисты по приезду постояльцев по спекулятивным ценам сдают жилье со словами, мол, из арендованного помещения предыдущие жильцы не съехали.

Свою историю рассказала киевлянка Мария Шевчук.

"Мы в рабочей кутерьме в прошлом году как-то не подумали о том, как проведем новогодние каникулы. И уж в декабре собралась компания из трех семей. Решили поехать во Львов. Естественно, гостиниц уже нет, все квартиры забронированы. И тут я нахожу симпатичную квартиру прямо в центре Львова, причем три комнаты, есть кухня. На фото квартира выглядит аккуратно, современно, даже есть камин. Созваниваюсь с хозяином, он уверяет, что жилье его, просто он уехал на полгода и готов нам сдать. Говорит, ключи даст соседка, и мы сможем там провести целую неделю. Перечисляем ему задаток за один день, а это 2500 грн. И собираем чемоданы", — рассказала она.

Приехав в канун Нового года семьи, отправились по указанному адресу.

"Мы увидели очень старый дом, который давно стоит пустой. Мы были в шоке, стали уверять таксиста, что он нас не туда привез", — отметила Мария.

Кто-то из группы открыл ноут и проверил объявление. Оказалось, что фото использованы с другого сайта, и квартира эта находится в Будапеште. Естественно, "хозяин" больше трубку не брал. Каким-то чудом киевлянам удалось расселиться в разных квартирах на окраине Львова.

Евгений Навроцкий, менеджер по туризму, пояснил, что доверять нужно только проверенным агентствам или крупным сайтам по сдаче недвижимости.

"Понимаете, известные международные сайты по сдаче недвижимости проверяют тех, кто дает им объявления. И если на них будет жалоба, то их сразу исключат. Конечно, это не панацея, но все-таки. В наше время искать объявления об аренде на просторах интернета — дело опасное", — считает он.

Покупка подарков онлайн

Часто под Новый год и Рождество мошенники создают копии раскрученных интернет-магазинов. Такие несуществующие магазины "продают" тот же товар, только по баснословным скидкам.

"Я так попалась однажды. Увидела приличные скидки на плойку и фен. Как раз решила, что именно их не хватает сестре и маме. Обрадовалась, заказала, деньги перевела на счет. Скидка была большая – на 50% дешевле, чем на других сайтах. Ждала подарков неделю, так и не дождалась, деньги потеряла", – говорит жительница Днепропетровской области Виктория Яремчук.

Анастасия из Запорожья рассказала историю, как она приобрела в подарок мобильный аккумулятор для телефона подруге.

"Увидела рекламу практически халявного повербанка. У меня такой есть, а у подруги вечно батарея на телефоне садится. В "Комфи" по соседству он стоит на 250 грн дороже. Позвонила по указанному номеру и спрашиваю, почему так дешево? Молодой человек поясняет – новогодняя акция, берите, после праздников будет дороже. Причем никакой предоплаты не надо, вот это меня и подкупило. Думаю, раз наложенным платежом, я на почте посмотрю, и тогда заплачу", – подчеркнула в беседе Анастасия.

Действительно, посылка пришла через пару дней. Анастасия открыла на почте пакет, подключила телефон – все работает. Оплатила деньги.

"Подруге подарок вручила на Рождество. Через несколько дней она звонит и аккуратно спрашивает, не остался ли у меня чек от покупки, мол, устройство не работает. А потом выяснилось, что это вовсе не повербанк. Когда она понесла устройство в мастерскую, там ей открыли глаза. Корпус был точь-в-точь как повербанк, но внутрь для веса аферисты насыпали песок. И вставили пластмассовую коробочку для пальчиковых батареек, подвели контакт. Поэтому на почте ты включаешь телефон, заряд идет. Но его хватает на чуть-чуть!" – рассказала Анастасия.

По ее словам, аферисты очень активно рекламировали свои повербанки, и многие люди перед праздниками их скупали. Они даже открыли свою страничку в соцсетях, сами писали прекрасные отзывы, а все претензии удаляли.

Напомним, что юрист рассказал, как не попасть на крючок коллекторов.

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Видео: РБК-Украина