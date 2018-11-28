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Аренда новогоднего жилья в Карпатах: как не стать жертвой аферистов

STYLERЖизнь    28.11.2018 - 21:04
Аренда новогоднего жилья в Карпатах: как не стать жертвой аферистов
Коллаж РБК-Украина

Украинцам советуют не "вестись" на дешевые варианты, проверять данные арендатора, или же вообще праздновать в отеле

Среди украинцев является довольно популярным праздновать новогодние праздники в съемном жилье в Карпатах. Но многие мошенники стараются нажиться на этом предновогоднем ажиотаже. В частности, жулики размещают "липовые" объявления об аренде жилья, просят предоплату и таким образом обманывают доверчивых украинцев.

Но есть несколько рекомендаций, придерживаясь которых, шанс попасть на мошенников и не встречать Новый год под открытым небом, сводится к нулю. Вот несколько из них.

Если вы ищете жилье на сайтах бесплатных объявлений, в первую очередь стоит обратить внимание на то, как долго существует аккаунт арендатора. Если он создан несколько дней назад и это его единственное объявление, это может быть подозрительным.

"В реальных местных арендаторов обычно найдется еще несколько объявлений, типа продажи грибов или тематических местных вещей. Тогда как аферисты будут иметь единственное объявление, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание", - пишет "Франик Сіті".

Аренда новогоднего жилья в Карпатах: как не стать жертвой аферистов

Скриншот одного из сайтов объявлений

Также признак мошенничества - слишком низкие цены на жилье.

Кроме того, попробуйте ввести в поисковике номер телефона продавца. Настоящие продавцы обычно используют один номер в течение многих лет и размещают объявления на многих Интернет-ресурсах, поэтому вам легко удастся отследить этот телефон и, возможно, даже найти старое объявление с отзывами людей. А вот мошеннический номер преимущественно нигде не отображается, ведь его очень часто меняют.

Также специалисты советуют по возможности попросить арендатора сделать реальное фото с паспортом и данными банковской карты, на которую вы можете перечислить средства, на фоне дома, который планируете арендовать.

Еще один почти стопроцентный вариант - планировать отдых в отелях, хостелах или на официальных базах отдыха.

Напомним, ранее специалист озвучил несколько советов, которые помогут вам избежать мошенничества с платежными картами.

Также украинцам рассказали, каких именно правил нужно придерживаться, чтобы не стать жертвой телефонных аферистов.

Видео: РБК-Украина

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