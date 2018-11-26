Новий рік 2019: де і за скільки зняти житло на свята

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Однушок практично не залишилося, але багато котеджів з басейнами для вечірок

До новорічних свят залишилося зовсім небагато, і охочим відзначити їх за межами рідного міста варто поквапитися. Житло в популярних туристичних містах України дуже швидко орендується. Де ще можна оселитися на Новий рік і у скільки це обійдеться розповіли журналісти, передає Сьогодні.

Згідно з сайтів з пошуку житла в самому популярному серед українських туристів різдвяному місті Львові, на кінець грудня вже зайнято 76% квартир. На православне Різдво простіше - у дні з 5 по 9 січня выльні 60% житла.

Проте квартири не всім будуть по кишені: залишився лише люкс, крім нього, є варіанти на околиці. За однокімнатну квартиру в центрі просять 2,3 тис. грн на добу, двушки обійдуться в середньому у 3,5 тис. грн. До речі, зняти квартиру тільки на добу не вдасться. Господарі на новорічні свята та Різдво здають житло не менше ніж на три доби.

У Карпатах також складно зняти житло - тут, крім свят, буде в розпалі гірськолижний сезон. Тут вже орендовано 93% житла. При цьому окремих будиночків вже не залишилося. Є номери в готелях від 1000 до 1500 грн за добу.

Зате набагато менший ажіотаж на зимові свята на ринку нерухомості в Одесі - на сайтах нерухомості заброньованими значаться 50% квартир. Орендувати однокімнатні апартаменти можна за 4 тис. грн за три дні з видом на море.

В надлишку зараз оголошень про здачу приватних будинків у передмісті Києва для святкування Нового року. Так, 3-поверховий будинок з басейном на 20-25 осіб віддають за 28 тис. грн на дві доби. А 2-поверховий будинок із 4 кімнат з сауною пропонують за 36 тис. грн за 3 дні.

А от житло в передмісті від власників зі столиці коштує дорожче, і часто пропонують його зняти на всі свята, з 31 грудня по 8 січня. Наприклад, будиночок з каміном в 25 км від Києва обійдеться до 8000 грн/добу для компанії з 4-5 осіб. Також ціна буде змінюватись в залежності від дня тижня.

Нагадаємо, що українці купують в якості подарунків і скільки це коштує. Другий рік самими затребуваними іграшками під ялинку залишаються набори арен і волчків "Бейблейд" вартість яких складає 1280 грн. Часто діти просять ляльок-дівчинок L. O. L - вони зайняли друге місце в топі. За рік з 12-го на 4-е місце в рейтингу презентів піднялися реалістичні пупси Reborn. До речі, коштують вони майже 3000 грн.

Ми писали, що названа причина по якій українці стали частіше звільнятися з роботи. Причини невдоволення - це переробки, незручне робоче місце і суворе керівництво. Якщо люди сидять за комп'ютером, то найчастіше скаржаться на болі в спині, хронічну втому і стрес, а також погіршення зору.

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