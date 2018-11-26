Новый год 2019: где и почем снять жилье на праздники

Фото: РБК-Украина

Однушек практически не осталось, но много коттеджей с бассейнами для вечеринок

До новогодних праздников осталось совсем немного, и желающим отметить их вне родного города стоит поторопиться. Жилье в популярных туристических городах Украины очень быстро арендуется. Где еще можно поселиться на Новый год и во сколько это обойдется рассказали журналисты, передает Сегодня.

Согласно сайтам по поиску жилья в самом популярном среди украинских туристов рождественском городе, Львове, на конец декабря уже забронировано 76% квартир. На православное Рождество попроще - в дни с 5 по 9 января занято лишь 40% жилья.

Однако квартиры не всем окажутся по карману: остался только люкс, кроме него есть варианты на окраине. За однокомнатную квартиру в центре просят 2,3 тыс. грн в сутки, двушки обойдутся в среднем в 3,5 тыс. грн, а трешка - 5,5 тыс. грн/сутки. К слову, снять квартиру только на сутки не удастся. Хозяева на новогодние праздники и Рождество сдают жилье не менее чем на трое суток.

В Карпатах также сложно снять жилье - здесь, помимо праздников, будет в разгаре горнолыжный сезон. Тут уже арендовано 93% жилья. При этом отдельных домиков уже не осталось. Есть номера в гостиницах от 1000 до 1500 грн за сутки.

Зато намного меньший ажиотаж на зимние праздники на рынке недвижимости в Одессе - на сайтах недвижимости забронированными значатся 50% квартир. Арендовать однокомнатные апартаменты можно за 4 тыс. грн за три дня с видом на море.

В избытке сейчас объявлений о сдаче частных домов в пригородах Киева для празднования Нового года. Так, 3-этажный дом с бассейном на 20-25 человек отдают за 28 тыс. грн на двое суток. А 2-этажный особняк из 4 комнат с сауной предлагают за 36 тыс. грн за 3 дня.

А вот жилье в пригороде от владельцев из столицы стоит дороже, и часто предлагают его снять на все праздники, с 31 декабря по 8 января. Например, домик с камином в 25 км от Киева обойдется в 8000 грн/сутки для компании из 4-5 человек. Также цена будет варьироваться в зависимости от дня недели.

Напомним, что украинцы покупают в качестве подарков и сколько это стоит. Второй год самыми востребованными игрушками под елку остаются наборы арен и волчков "Бейблейд" стоимость которых составляет 1280 грн. Часто дети просят куклы-малышки L.O.L - они заняли в топе второе место. За год с 12-го на 4-е место в рейтинге презентов поднялись реалистичные пупсы Reborn. К слову, стоят они почти 3000 грн.

Мы писали,что названа причина по которой украинцы стали чаще увольняться с работы. Причины недовольства - это переработки, неудобное рабочее место и строгое руководство. Если люди сидят за компьютером, то чаще всего жалуются на боли в спине, хроническую усталость и стресс, а также ухудшение зрения.

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