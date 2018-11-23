Новый год 2019: что украинцы покупают в качестве подарков и сколько это стоит

Фото: РБК-Украина

Украинцы начали скупать новогодние презенты еще в октябре

До Нового года осталось совсем немного, и народ уже активно готовится к празднику. К слову, есть данные, что подарки для детей начали скупать еще в октябре. Об этом сообщает Сегодня.

Второй год самыми востребованными игрушками под елку остаются наборы арен и волчков "Бейблейд" стоимость которых составляет 1280 грн. Часто дети просят куклы-малышки L.O.L - они заняли в топе второе место. За год с 12-го на 4-е место в рейтинге презентов поднялись реалистичные пупсы Reborn. К слову, стоят они почти 3000 грн.

Также в список покупок входит гироскутер, который открывает вторую пятерку хит-парада и стоит 4000 грн. В десятку попали и бюджетные варианты подарков: пупсы, кубик Рубика и отдельные волчки "Бейблейд". А популярные в прошлом году собачки Chi Chi Love из топа выбыли.

В подарок коллегам украинцы зачастую выбирают товары-хендмейд - от 100 до 300 грн. Также популярны наборы травяного чая и сладости. В тренде имбирные пряники с росписью и варенье с необычными вкусами. Нарасхват орехи с медом, фруктовая пастила и конфеты ручной работы, а также сейчас активно разбирают наборы елочных игрушек из дерева.

Маркетолог Crafta.ua Ольга Костюк говорит, что в этом году в моде свечи из бетона. Их делают вручную, затем наносят бетон как защитный слой. Одна такая свеча стоит до 65 грн, набор - 260 грн. В целом, в этом году спрос на хендмейд-свечи вырос в три раза по сравнению с прошлым.

"Чем ближе к празднику, тем больше ажиотажа и меньше товаров будет в наличии", - говорят специалисты Prom.ua. Они настоятельно не рекомендуют тянуть с подарками.

Напомним, что украинцам предлагают рассмотреть "праздничные" вакансии. Первые предложения подработки уже есть на онлайн-досках объявлений. Там ищут упаковщиков сладких подарков к Новому году на киевское предприятие, которые смогут получить за месяц от 10 до 12 тыс. гривен.

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