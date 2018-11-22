Работа на Новый год: украинцам предлагают рассмотреть "праздничные" вакансии

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Помимо опытных Дедов Морозов, нужны фасовщики конфет и оформители витрин

До Нового года осталось совсем немного и на рынке вакансий уже начинают появляться предложения актуальной "праздничной" работы. Журналисты узнали, сколько в этом году можно будет заработать на зимних праздниках, передает Сегодня.

Первые предложения подработки уже есть на онлайн-досках объявлений. Там ищут упаковщиков сладких подарков к Новому году на киевское предприятие, которые смогут получить за месяц от 10 до 12 тыс. гривен. Помимо того, обещают бесплатно поселить в хостеле и научить всем тонкостям работы. Работнику необходимо лишь фасовать сладости по списку в коробки и отбирать бракованные конфеты.

Также повышается спрос на продавцов в торговых точках на новогодних ярмарках. Размеры окладов зависят от региона: например, в Белой Церкви продавцу в рождественском городке за пять часов работы во второй половине дня предлагают от 200 до 600 грн.

Также уже ищут актеров на условиях постоянного сотрудничества. Опытные Дед Мороз и Снегурочка нынче очень востребованы. Желательным указанием является иметь возможность работать в новогоднюю ночь. Точную сумму за подобную работу не называют, уточняют, что все будет по договорной цене.

Руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua Ольга Сорока отметила: "Популярной становится доставка продуктов и готовой еды перед праздником. За услуги курьера в 2018 украинцы отдавали в среднем 100 грн, а поваров - 425 грн. В этом году стоимость доставки существенно не вырастет, а вот приготовить еду станет дороже - около 680 грн".

К слову, интерес к услугам аниматоров перед Новым годом вырастет минимум в два раза. Аналитики сообщают, что в прошлом году за праздник актеры зарабатывали 850 грн. В декабре 2019 гонорары могут по традиции вырасти еще на 20%.

Напомним, что Гвен Стефани и Блейк Шелтон выпустили трогательный рождественский клип.

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