Робота на Новий рік: українцям пропонують розглянути "святкові" вакансії

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Крім досвідчених Дідів Морозів, потрібні фасувальники цукерок і оформлювачі вітрин

До Нового року залишилося зовсім трохи і на ринку вакансій вже починають з'являтися пропозиції актуальної "святкової" роботи. Журналісти дізналися, скільки в цьому році можна буде заробити на зимових святах, передає Сьогодні.

Перші пропозиції підробітку вже є на онлайн-дошках оголошень. Там шукають пакувальників солодких подарунків до Нового року на київське підприємство, які зможуть отримати за місяць від 10 до 12 тис. гривень. Крім того, обіцяють безкоштовно поселити в хостелі і навчити всім тонкощам роботи. Працівнику необхідно лише фасувати солодощі за списком у коробки і відбирати браковані цукерки.

Також підвищується попит на продавців в торгових точках на новорічних ярмарках. Розміри окладів залежать від регіону: наприклад, у Білій Церкві продавцю у різдвяному містечку за п'ять годин роботи в другій половині дня пропонують від 200 до 600 грн.

Також вже шукають акторів на умовах постійного співробітництва. Досвідчені Дід Мороз і Снігуронька нині дуже затребувані. Бажано мати можливість працювати в новорічну ніч. Точну суму за таку роботу не називають, уточнюють, що все буде по договірній ціні.

Керівник відділу маркетингу Kabanchik.ua Ольга Сорока зазначила: "Популярною стає доставка продуктів і готової їжі перед святом. За послуги кур'єра в 2018 українці віддавали в середньому 100 грн, а кухарів - 425 грн. В цьому році вартість доставки суттєво не зросте, а от приготувати їжу стане дорожче - близько 680 грн".

До речі, інтерес до послуг аніматорів перед Новим роком зросте мінімум у два рази. Аналітики повідомляють, що в минулому році за свято актори заробляли 850 грн. У грудні 2019 гонорари можуть за традицією зрости ще на 20%.

Нагадаємо, що Гвен Стефані і Блейк Шелтон випустили зворушливий різдвяний кліп.

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