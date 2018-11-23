ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Новий рік 2019: що українці купують в якості подарунків і скільки це коштує

STYLERЖиття    23.11.2018 - 12:59
Новий рік 2019: що українці купують в якості подарунків і скільки це коштує
Фото: РБК-Україна

Українці почали скуповувати новорічні презенти ще у жовтні

До Нового року залишилося зовсім небагато, і народ вже активно готується до свята. До речі, є дані, що подарунки для дітей почали скуповувати ще в жовтні. Про це повідомляє Сьогодні.

Другий рік самими затребуваними іграшками під ялинку залишаються набори арен і волчків "Бейблейд" вартість яких складає 1280 грн. Часто діти просять ляльок-дівчинок L. O. L - вони зайняли друге місце в топі. За рік з 12-го на 4-те місце в рейтингу презентів піднялися реалістичні пупси Reborn. До речі, коштують вони майже 3000 грн.

Також в список покупок входить гіроскутер, який відкриває другу п'ятірку хіт-параду і коштує 4000 грн. У десятку потрапили і бюджетні варіанти подарунків: пупси, кубик Рубіка і окремі вовчки "Бейблейд". А популярні в минулому році собачки Chi Chi Love з топу вибули.

У подарунок колегам українці найчастіше обирають товари-хендмейд - від 100 до 300 грн. Також популярні набори трав'яного чаю і солодощі. В тренді імбирні пряники з розписом та варення з незвичайними смаками. Нарозхват горіхи з медом, фруктова пастила і цукерки ручної роботи, а також зараз активно розбирають набори ялинкових іграшок з дерева.

Маркетолог Crafta.ua Ольга Костюк каже, що в цьому році в моді свічки з бетону. Їх роблять вручну, потім наносять бетон як захисний шар. Одна така свічка коштує до 65 грн, набір - 260 грн. В цілому, в цьому році попит на хендмейд-свічки зріс у три рази в порівнянні з минулим.

"Чим ближче до свята, тим більше ажіотажу і менше товарів буде в наявності", - кажуть фахівці Prom.ua. Вони настійно не рекомендують тягнути з подарунками.

Нагадаємо, що українцям пропонують розглянути "святкові" вакансії. Перші пропозиції підробітку вже є на онлайн-дошках оголошень. Там шукають пакувальників солодких подарунків до Нового року на київське підприємство, які зможуть отримати за місяць від 10 до 12 тис. гривень.

Ми повідомляли, що Гвен Стефані і Блейк Шелтон випустили зворушливий різдвяний кліп.

Ми писали,що названо причину по якій українці стали частіше звільнятися з роботи.

Відео: Депутати сплять

Новини України Новий рік
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся