Новий рік 2019: що українці купують в якості подарунків і скільки це коштує

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Українці почали скуповувати новорічні презенти ще у жовтні

До Нового року залишилося зовсім небагато, і народ вже активно готується до свята. До речі, є дані, що подарунки для дітей почали скуповувати ще в жовтні. Про це повідомляє Сьогодні.

Другий рік самими затребуваними іграшками під ялинку залишаються набори арен і волчків "Бейблейд" вартість яких складає 1280 грн. Часто діти просять ляльок-дівчинок L. O. L - вони зайняли друге місце в топі. За рік з 12-го на 4-те місце в рейтингу презентів піднялися реалістичні пупси Reborn. До речі, коштують вони майже 3000 грн.

Також в список покупок входить гіроскутер, який відкриває другу п'ятірку хіт-параду і коштує 4000 грн. У десятку потрапили і бюджетні варіанти подарунків: пупси, кубик Рубіка і окремі вовчки "Бейблейд". А популярні в минулому році собачки Chi Chi Love з топу вибули.

У подарунок колегам українці найчастіше обирають товари-хендмейд - від 100 до 300 грн. Також популярні набори трав'яного чаю і солодощі. В тренді імбирні пряники з розписом та варення з незвичайними смаками. Нарозхват горіхи з медом, фруктова пастила і цукерки ручної роботи, а також зараз активно розбирають набори ялинкових іграшок з дерева.

Маркетолог Crafta.ua Ольга Костюк каже, що в цьому році в моді свічки з бетону. Їх роблять вручну, потім наносять бетон як захисний шар. Одна така свічка коштує до 65 грн, набір - 260 грн. В цілому, в цьому році попит на хендмейд-свічки зріс у три рази в порівнянні з минулим.

"Чим ближче до свята, тим більше ажіотажу і менше товарів буде в наявності", - кажуть фахівці Prom.ua. Вони настійно не рекомендують тягнути з подарунками.

Нагадаємо, що українцям пропонують розглянути "святкові" вакансії. Перші пропозиції підробітку вже є на онлайн-дошках оголошень. Там шукають пакувальників солодких подарунків до Нового року на київське підприємство, які зможуть отримати за місяць від 10 до 12 тис. гривень.

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