Як уникнути шахрайства з банківськими картками: українцям дали 5 порад

Спеціаліст озвучив кілька порад, які допоможуть вам уникнути шахрайства з платіжними картками
Сьогодні в Україні відбуваються масові шахрайські операції із платіжними картками. Про це сказав декан факультету банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету Богдан Адамик, пише "Терен".
Для того, щоб уникнути шахрайства з платіжними картками, українцям варто притримуватися кількох простих правил.
5 порад, як не попастися на гачок злодіям:
"Оберігайте себе від подібних шахрайств і дотримуйтесь безпечних умов користування платіжними картками", - додав Адамик.
Раніше українцям розповіли, яких саме правил потрібно дотримуватися, аби не стати жертвою телефонних аферистів.
Раніше ми писали про те, що українські громадяни можуть стати заручниками кредитів, які на них оформили аферисти, вкравши для цього їхні особисті дані.
Нагадаємо, нещодавно у соціальних мережах українцям розповіли про новий вид шахрайства з автомобілями.
Відео: РБК-Україна