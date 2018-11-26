Як уникнути шахрайства з банківськими картками: українцям дали 5 порад

Ілюстративне фото (Julia Berezovska / Press office NBU)

Спеціаліст озвучив кілька порад, які допоможуть вам уникнути шахрайства з платіжними картками

Сьогодні в Україні відбуваються масові шахрайські операції із платіжними картками. Про це сказав декан факультету банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету Богдан Адамик, пише "Терен".

Для того, щоб уникнути шахрайства з платіжними картками, українцям варто притримуватися кількох простих правил.

5 порад, як не попастися на гачок злодіям:

Не показувати нікому вашу картку, адже злодієві достатньо побачити її, побачити всі 16 цифр і тоді може статися непоправне. Не вестися на сумнівні SMS-повідомлення чи дзвінки від начебто консультанта із банку, яким ви користуєтесь. Шахраї таким чином можуть випитати у вас всю необхідну для них інформацію. Не носити пін-код разом із карткою. Заклеїти CVV-код, тоді це буде найкраща безпека, адже без нього доступ до картки ніхто, крім вас, не отримає. Під'єднатися до SMS-контролю. Про будь-які витрати з вашої картки ви будете знати. Якщо ви дали комусь вашу картку, а ця людина її сфотографувала з обох боків, а на іншому боці достатньо лише трьох цифр, які називаються CVV-код, то ця особа може "почистити" карточку повністю.

"Оберігайте себе від подібних шахрайств і дотримуйтесь безпечних умов користування платіжними картками", - додав Адамик.

Раніше українцям розповіли, яких саме правил потрібно дотримуватися, аби не стати жертвою телефонних аферистів.

Раніше ми писали про те, що українські громадяни можуть стати заручниками кредитів, які на них оформили аферисти, вкравши для цього їхні особисті дані.

Нагадаємо, нещодавно у соціальних мережах українцям розповіли про новий вид шахрайства з автомобілями.

Відео: РБК-Україна