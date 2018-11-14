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Як не стати жертвою телефонних аферистів: українцям дали поради

STYLERЖиття    14.11.2018 - 10:32
Як не стати жертвою телефонних аферистів: українцям дали поради
Колаж РБК-Україна

Українцям розповіли, яких саме правил потрібно дотримуватися, аби не стати жертвою шахраїв

Телефонне шахрайство є одним з найбільш масових злочинів останніх років. 

Сотні повідомлень та заяв від громадян про те, що невідомі особи в телефонному режимі повідомляють їм або про страшну подію, яка трапилася з їхніми родичами і потрібні кошти, аби відкупитися, або ж про те, що банківські картки заблоковані і потрібні немалі гроші, аби не було проблем з банком, щодня надходять до поліції.

За словами самих правоохоронців, часто люди в паніці та через власну неуважність, одразу ж виконують всі умови шахраїв.

Та захиститися від телефонних аферистів можна. Для цього варто проявити пильність і адекватно оцінити інформацію, яку ви отримали з невідомого та підозрілого номера.

Ось кілька порад, які допоможуть вам не стати жертвою шахраїв:

  • не панікуйте, будьте розсудливі, не поспішайте збирати кошти;
  • зв’яжіться з тими людьми, про яких йде мова в розмові з ймовірними аферистами;
  • ніколи не передавайте гроші незнайомим людям;
  • не поповнюйте нікому рахунки банківських карток;
  • після підозрілого дзвінка та розмови відразу повідомляйте на спецлінію 102.

Раніше ми писали про те, що українські громадяни можуть стати заручниками кредитів, які на них оформили аферисти, вкравши для цього їхні особисті дані. 

Нагадаємо, нещодавно у соціальних мережах українцям розповіли про новий вид шахрайства з автомобілями.

Відео: РБК-Україна

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