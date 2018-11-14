Як не стати жертвою телефонних аферистів: українцям дали поради

Українцям розповіли, яких саме правил потрібно дотримуватися, аби не стати жертвою шахраїв
Телефонне шахрайство є одним з найбільш масових злочинів останніх років.
Сотні повідомлень та заяв від громадян про те, що невідомі особи в телефонному режимі повідомляють їм або про страшну подію, яка трапилася з їхніми родичами і потрібні кошти, аби відкупитися, або ж про те, що банківські картки заблоковані і потрібні немалі гроші, аби не було проблем з банком, щодня надходять до поліції.
За словами самих правоохоронців, часто люди в паніці та через власну неуважність, одразу ж виконують всі умови шахраїв.
Та захиститися від телефонних аферистів можна. Для цього варто проявити пильність і адекватно оцінити інформацію, яку ви отримали з невідомого та підозрілого номера.
Ось кілька порад, які допоможуть вам не стати жертвою шахраїв:
Раніше ми писали про те, що українські громадяни можуть стати заручниками кредитів, які на них оформили аферисти, вкравши для цього їхні особисті дані.
Нагадаємо, нещодавно у соціальних мережах українцям розповіли про новий вид шахрайства з автомобілями.
Відео: РБК-Україна