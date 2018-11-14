Как не стать жертвой телефонных аферистов: украинцам дали советы

Украинцам рассказали, каких именно правил нужно придерживаться, чтобы не стать жертвой мошенников
Телефонное мошенничество является одним из самых массовых преступлений последних лет.
Сотни сообщений и заявлений от граждан о том, что неизвестные лица в телефонном режиме сообщают им или о страшном событии, которое случилось с их родственниками и нужны средства, чтобы откупиться, или же о том, что банковские карты заблокированы, и нужны немалые деньги, чтобы не было проблем с банком, ежедневно поступают в полицию.
По словам самих правоохранителей, часто люди в панике и из-за собственной невнимательности сразу же выполняют все условия мошенников.
Но защититься от телефонных аферистов можно. Для этого стоит проявить бдительность и адекватно оценить информацию, которую вы получили из неизвестного и подозрительного номера.
Вот несколько советов, которые помогут вам не стать жертвой мошенников:
Ранее мы писали о том, что украинские граждане могут стать заложниками кредитов, которые на них оформили аферисты, украв для этого их личные данные.
Напомним, недавно в социальных сетях украинцам рассказали о новом виде мошенничества с автомобилями.
Видео: РБК-Украина