Как не стать жертвой телефонных аферистов: украинцам дали советы

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Украинцам рассказали, каких именно правил нужно придерживаться, чтобы не стать жертвой мошенников

Телефонное мошенничество является одним из самых массовых преступлений последних лет.

Сотни сообщений и заявлений от граждан о том, что неизвестные лица в телефонном режиме сообщают им или о страшном событии, которое случилось с их родственниками и нужны средства, чтобы откупиться, или же о том, что банковские карты заблокированы, и нужны немалые деньги, чтобы не было проблем с банком, ежедневно поступают в полицию.

По словам самих правоохранителей, часто люди в панике и из-за собственной невнимательности сразу же выполняют все условия мошенников.

Но защититься от телефонных аферистов можно. Для этого стоит проявить бдительность и адекватно оценить информацию, которую вы получили из неизвестного и подозрительного номера.

Вот несколько советов, которые помогут вам не стать жертвой мошенников:

не паникуйте, будьте благоразумны, не торопитесь собирать деньги;

свяжитесь с теми людьми, о которых идет речь в разговоре с предполагаемыми аферистами;

никогда не передавайте деньги незнакомым людям;

не пополняйте никому счета банковских карт;

после подозрительного звонка и разговора сразу сообщайте на спецлинию 102.

Ранее мы писали о том, что украинские граждане могут стать заложниками кредитов, которые на них оформили аферисты, украв для этого их личные данные.

Напомним, недавно в социальных сетях украинцам рассказали о новом виде мошенничества с автомобилями.

Видео: РБК-Украина