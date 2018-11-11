У мережі розповіли про новий вид шахрайства з автомобілями

Повідомляється, що шахраї вимагали переказ коштів на міжнародний валютний обмінник
В суботу вдень, 10 листопада, в Харкові невідомі намагалися витребувати гроші у власника автомобіля через погрози про псування майна. Власник машини знайшов дивну записку, залишену зловмисникам разом з ланцюгом, який сковував рух автомобіля. За попередніми даними, зловмисниками є неповнолітні, передає Харків City Facebook.
На думку адміністрації спільноти, шантажистами є підлітки. Про це свідчить велика кількість граматичних помилок і почерк.
"Злегка ***** від правопису і кількості помилок, але ми таки зробили для вас короткий зміст цього послання: "переведіть на рахунок в EasyPay 1000 грн, інакше на перший раз будуть розбиті фари і порізана гума, а сума збільшиться вдвічі. На другий раз машина буде спалена. Стартапери з 7-Б з**бали!" — написали у співтоваристві.
Скріншот поста облікового запису facebook.com/Kharkov.City
Фото: (facebook.com/Kharkov.City)
В коментарях з приводу віку злочинців сперечаються: деякі припускають, що зловмисник міг просто не вивчати російську мову.
"А чому всі вирішили, що це діти? Через помилки в тексті? Може це просто люди, у яких російська не рідна мова", "А що стосується помилок, то ось вам приклад якості освіти в сучасній школі, де в школі використовується одна мова, а в спілкуванні - інша, ось і виходить, що бідний школяр (без тищщи-тищщи гривень він поки бідний) навіть пише суржиком", – пишуть користувачі.
Деякі запропонували кілька варіантів "усунення" шахраїв.
"Їх треба зловити і отп**дить орфографічним словником", "Саме час запропонувати евробляхи. Мені подобається задум", "Гараж орендуй", "Потерпілому порада - звертайтеся в службу EasyPay, нехай лочать (блокують – прим. ред.) гаманець", — пропонують коментатори.
Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/Kharkov.City
Нагадаємо, що закони про "евробляхи" ускладнять придбання неекологічних авто
Також РБК-Україна писало, що у Раді повідомили, коли поліція почне перевірки "евроблях".
Відео: (video.rbc.ua)