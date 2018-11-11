В сети рассказали о новом виде мошенничества с автомобилями

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что мошенники требовали перевода средств на международный валютный обменник

В субботу днем, 10 ноября в Харькове неизвестные пытались вытребовать деньги у владельца автомобиля через угрозы о порче имущества. Владелец машины нашел странную записку, оставленную злоумышленникам вместе с цепью, которая сковывала движение автомобиля. По предварительным данным, злоумышленниками являются несовершеннолетние, передает Харьков City в Facebook.

По мнению администрации сообщества, шантажистами являются подростки. Об этом свидетельствует большое количество грамматических ошибок и почерк.

"Слегка ***** от правописания и количества ошибок, но мы-таки сделали для вас краткое содержание этого послания: "переведите на счет в EasyPay 1000 грн, иначе на первый раз будут разбиты фары и порезана резина, а сумма увеличится вдвое. На второй раз машина будет сожжена. Стартаперы из 7-Б з**бали!" — написали в сообществе.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/Kharkov.City

Фото: (facebook.com/Kharkov.City)

В комментариях по поводу возраста преступников спорят: некоторые предполагают, что злоумышленник мог просто не изучать русский язык.

"А почему все решили, что это дети? Из-за ошибок в тексте? Может это просто люди, у которых русский не родной язык", "А что касается ошибок, то вот вам пример качества образования в современной школе, где в школе используется один язык, а в общении - другой, вот и получается, что бедный школьник (без тыщщи-тыщщи гривен он пока бедный) даже пишет на суржике", – пишут пользователи.

Некоторые предложили несколько вариантов "устранения" мошенников.

"Их нужно поймать и отп**дить орфографическим словарем", "Самое время предложить евробляхи. Мне нравится задумка", "Гараж арендуй", "Пострадавшему совет - обращайтесь в службу EasyPay, пусть лочат (блокируют – прим. ред.) кошелек", — предлагают комментаторы.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/Kharkov.City

Напомним, что законы о "евробляхах" усложнят приобретение неэкологичных авто

Также РБК-Украина писало, что в Раде сообщили, когда полиция начнет проверки "евроблях".

Видео: (video.rbc.ua)