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Будьте начеку: как правильно проверять документы при аренде жилья

STYLERЖизнь    08.11.2018 - 22:16
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Убедиться в том, что собственник квартиры настоящий - не сложно

В Украине раскрыли банду аферистов, которые арендовали квартиру на какое-то время, а затем сдавали жилье повторно по поддельным документам.

Получив деньги, мошенники пропадали, а жертвы оставались без жилья, за которое отдали деньги.

Одну участницу этой банды задержала полиция. Ею оказалась 71-летняя женщина, которая выдавала себя за собственницу квартир. У женщины уже есть судимость за мошенничество, и она ранее уже бывала в розыске.

Будьте начеку: как правильно проверять документы при аренде жилья

Скриншот из видео (YouTube/Сегодня)

Как пишет "Сегодня", специалисты советуют не спешить при выборе съемного жилья. Чаще всего именно авантюристы подгоняют жертву как можно быстрее заплатить деньги.

"Если вы не дадите задаток сейчас, то за вами следующий желающий снимет квартиру. Однако, на самом деле это часто не так", - отмечает риелтор Ирина Кечеджи.

Будьте начеку: как правильно проверять документы при аренде жилья

Скриншот из видео (YouTube/Сегодня)

Даже если на квартиру огромная очередь, ни за что не давайте деньги вперед, особенно третьим лицам.

"Не давайте задаток никаким брокерам. Предоплату вы можете дать только собственнику, после того, как убедились, что документы в порядке", - рассказывает риелтор.

Убедиться в том, что собственник квартиры настоящий - не сложно.

"Последние несколько лет у нас открыт реестр недвижимости, и каждый человек когда ему предлагает кто-то сдать квартиру, может спокойно зайти в государственный реестр и посмотреть, кто является собственником этой квартиры", - уверяет адвокат Денис Ципин.

Будьте начеку: как правильно проверять документы при аренде жилья

Скриншот из видео (YouTube/Сегодня)

Далее нужно проверить, реальный ли паспорт показывает человек, который сдает помещение. Ведь зайти в реестр и узнать фамилию собственника может каждый, чтобы потом подделать документы.

Для проверки документа на поддельность нужно набрать 102, рассказать ситуацию, уточнить паспорт и сказать, что вы подозреваете его на фальшивость. Существует специальное подразделение, которое в течение нескольких минут поможет проверить подлинность паспорта, а также его утерю и для каких нужд он использовался.

Также эксперты советуют не стесняться фотографировать документы и самого арендодателя. Настоящий собственник к этому отнесется с пониманием, а мошенники обычно этого боятся.

Напомним, в Донецкой области мошенники собирались продать уникальный памятник природы за $300 тысяч через интернет.

Ранее мы писали о том, что Швейцария выдала Украине афериста, подозреваемого в мошенничестве в особо крупных размерах.

Видео: РБК-Украина

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