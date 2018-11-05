ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Киеве пенсионерка-мошенница сдавала одну и ту же квартиру разным людям

STYLERПроисшествия    05.11.2018 - 16:18
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

Ранее пожилая женщина уже неоднократно привлекалась за аналогичные преступления

В Киеве в полицию поступила информация о том, что 71-летнюю женщину, являющаяся уроженкой города Харьков, заподозрили в мошенничестве. Старушка сдавала одну и ту же квартиру одновременно двум разным людям. Об этом сообщается на сайте Нацполиции. Всего пенсионерка-мошенница обманула гостей столицы на сумму 6400 гривень.

Известно, что 71-летняя пенсионерка в прошлом уже неоднократно привлекалась за мошенничество, а еще с 2017 года находится в розыске за аналогичнsе преступлениz в Черновицкой области. О преступных действиях злоумышленницы стало известно сотрудникам киевского уголовного розыска. Ее местонахождение правоохранители быстро установили и женщину задержали.

На сайте полиции сообщается, что вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений о преступлении в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации, предусмотренной ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастность задержанной женщины к совершению аналогичных преступлений на территории города Киева.

 

 Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что ясновидящая из Болгарии "развела" жителей Тернополя на миллион гривен.

До этого в Тернопольской области няня в детском саду воровала у детей золотые украшения.

Также мы писали, что в Киеве неизвестные избили и ограбили парня.

Какой бюджет на отдых у украинских политиков?

Новости Украины Киевквартирымошенничествопенсионерка
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь