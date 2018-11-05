В Киеве пенсионерка-мошенница сдавала одну и ту же квартиру разным людям

Коллаж (РБК-Украина)

Ранее пожилая женщина уже неоднократно привлекалась за аналогичные преступления

В Киеве в полицию поступила информация о том, что 71-летнюю женщину, являющаяся уроженкой города Харьков, заподозрили в мошенничестве. Старушка сдавала одну и ту же квартиру одновременно двум разным людям. Об этом сообщается на сайте Нацполиции. Всего пенсионерка-мошенница обманула гостей столицы на сумму 6400 гривень.

Известно, что 71-летняя пенсионерка в прошлом уже неоднократно привлекалась за мошенничество, а еще с 2017 года находится в розыске за аналогичнsе преступлениz в Черновицкой области. О преступных действиях злоумышленницы стало известно сотрудникам киевского уголовного розыска. Ее местонахождение правоохранители быстро установили и женщину задержали.

На сайте полиции сообщается, что вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений о преступлении в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации, предусмотренной ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастность задержанной женщины к совершению аналогичных преступлений на территории города Киева.

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

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