У Києві пенсіонерка-шахрайка здавала одну і ту ж квартиру різним людям

Колаж (РБК-Україна)

Раніше літня жінка вже неодноразово притягувалася за аналогічні злочини

У Києві в поліцію надійшла інформація про те, що 71-річну жінку, яка є уродженкою міста Харків, запідозрили у шахрайстві. Старенька здавала одну і ту ж квартиру одночасно двом різним людям. Про це повідомляється на сайті Нацполицiї. Всього пенсіонерка-шахрайка обдурила гостей столиці на суму 6400 гривень.

Відомо, що 71-річна пенсіонерка у минулому вже неодноразово притягувалася за шахрайство, а ще з 2017 року перебуває в розшуку за аналогічнi злочинb у Чернівецькій області. Про злочинні дії зловмисниці стало відомо співробітникам київського карного розшуку. Її місцезнаходження правоохоронці швидко встановили і затримали жінку.

На сайті поліції повідомляється, що речові докази вилучили та направили на експертизу.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією, передбаченої ч. 2 ст. 190 (шахрайство) КК України. Співробітники правоохоронних органів встановлюють причетність затриманої жінки до скоєння аналогічних злочинів на території міста Києва.

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

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