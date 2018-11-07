В Донецкой области мошенники пытались продать уникальный памятник природы за $300 тысяч

Коллаж РБК-Украина

Вес уникальной глыбы - почти 300 тонн

В Донецкой области "черные археологи" пытались продать через интернет уникальную статую, которая образовалась из деревьев. Об этом сообщают "Факты".

Злоумышленники опубликовали в интернете объявление о продаже глыбы из окаменевших деревьев араукарий. Цену они указали за килограмм - $100. Вес всей статуи – 300 тонн.

Однако объявление вовремя заметили и помешали "черным археологам" продать уникальную статую. Подразделение налоговой полиции, которое участвует в проведении операции Объединенных сил, отследили местонахождение статуи. Злоумышленники прикопали ее в Бахмутском районе, недалеко от линии размежевания.

Как рассказали ученые, глыба образовалась из деревьев араукарий, которые росли 295-300 миллионов лет назад на территории современного Донбасса. Найденную статую передали в ландшафтный парк "Клебан-Бык", который находится в 45 километрах от Донецка, в Константиновском районе.

Скриншот фото ("Факты")

"О ценности ее говорит то, что она получила статус памятника природы национального значения. В этом монолите как бы законсервирована информация о климате и растениях древнейшей эпохи, даже хорошо видны годичные кольца окаменелых деревьев", - рассказала заведующая отделом ландшафтного парка Татьяна Кернопенко.

Она отметила, что место, где "черные археологи" нашли трехтонную окаменелость, не входит в территорию ландшафтного парка.

Напомним, ранее мы писали о том, что палеонтологи нашли останки самой маленькой обезьяны.

А также рассказывали о том, что фермер откопал на своем поле древние статуи.

Видео: РБК-Украина