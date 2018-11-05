Фермер откопал на своем поле древние статуи

Фото: Коллаж РБК-Украина

Обнаружено семь могил с несколькими неустановленными находками

Фермер из Греции, обрабатывая свое поле, обнаружил фрагмент древней статуи - вскоре на его земельном участке нашли еще три фрагмента статуй и несколько могил. Об этом информирует Associated Press.

Археологи с середины октября вели раскопки недалеко от центрального города Аталанти, в 150 километрах к северо-западу от Афин. Раскопки начались, когда фермер нашел туловище древнего куроса - статуи обнаженного юноши-атлета, после чего сообщил об этом властям.

Фото: (apnews.com)

Исследователи сообщили, что всего было найдено четыре больших фрагмента известняковых статуй молодого человека в натуральную величину, а также треугольная основа под статую.

Фото: (apnews.com)

Фрагменты включали торсы, а самый большой был даже с головой. Кроме того, было найдено семь могил с несколькими неустановленными находками. Вероятно, они были частью большого кладбища.

Напомним, что ученые рассказали об уникальной находке. Археологи обнаружили устройство, при помощи которого строились египетские пирамиды.

Мы писали, что недалеко от Мехико нашли тоннель, ведущий в погребальную камеру. По мнению исследователей, он ведет в потусторонний мир.

Также ранее археологи нашли скифский артефакт, сохранившийся практически целым.

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