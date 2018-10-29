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Археологи обнаружили необычный скифский артефакт

STYLERНаука и техника    29.10.2018 - 08:25
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Исследователи показали лепной черпак, который сохранился практически целым

На Бельском городище, которое расположено на территории современного Котелевского района Полтавской области, обнаружили необыкновенный скифский артефакт. Об этом сообщается в Facebook.

На этот раз археологи показали лепной черпак, который сохранился практически невредимым. Внешняя поверхность чашечки и внешние стороны ручки украшены врезным геометрическим узором, инкрустированным белой пастой.

Археологи обнаружили необычный скифский артефакт

Археологи обнаружили необычный скифский артефактФото: (facebook.com/bilskgelon)

Узор на чашке имеет в основе восьмиконечную звезду, между лучами которой помещены заштрихованные различным образом треугольники, направленные острыми углами к середине изображения.

Археологи обнаружили необычный скифский артефактФото: (facebook.com/bilskgelon)

Черпак относится к наиболее декорированным образцам столовой посуды ворсклинской группы памятников скифского времени. Сосуд был найден в курганном некрополе урочища Перемирки вблизи Западного укрепления Бельского городища.

Археологи обнаружили необычный скифский артефактСкриншот поста: (facebook.com/bilskgelon)

Напомним, что в Полтаве археологи раскопали древнейшее скифское городище.

Мы писали, что археологи обнаружили уникальное захоронение скифов.

А также писали о том, что во Львове обнаружили уникальную археологическую находку.

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