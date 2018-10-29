Археологи обнаружили необычный скифский артефакт

Исследователи показали лепной черпак, который сохранился практически целым
На Бельском городище, которое расположено на территории современного Котелевского района Полтавской области, обнаружили необыкновенный скифский артефакт. Об этом сообщается в Facebook.
На этот раз археологи показали лепной черпак, который сохранился практически невредимым. Внешняя поверхность чашечки и внешние стороны ручки украшены врезным геометрическим узором, инкрустированным белой пастой.
Фото: (facebook.com/bilskgelon)
Узор на чашке имеет в основе восьмиконечную звезду, между лучами которой помещены заштрихованные различным образом треугольники, направленные острыми углами к середине изображения.
Фото: (facebook.com/bilskgelon)
Черпак относится к наиболее декорированным образцам столовой посуды ворсклинской группы памятников скифского времени. Сосуд был найден в курганном некрополе урочища Перемирки вблизи Западного укрепления Бельского городища.
Скриншот поста: (facebook.com/bilskgelon)
Напомним, что в Полтаве археологи раскопали древнейшее скифское городище.
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